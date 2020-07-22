台灣防疫世界第一怎不解封？外交部揭「殘酷現實」：莫急

▲日前《彭博社》公布全球對抗疫情表現的評比，在 75 個經濟體中，台灣整體表現排行第一，不過為何台灣防疫世界第一卻不解封國境呢？外交部發言人歐江安表示，「解封的首要關鍵就是要嚴守風險的控管，但國外疫情並無好轉」。（圖／指揮中心提供）

《彭博社》前（ 20 ）天公布全球對抗新冠肺炎疫情表現的評比，在 75 個經濟體中，台灣整體表現排行第一，防疫再獲肯定！不過，到底為何台灣防疫世界第一，卻遲遲不解封國境呢？對此，外交部發言人歐江安昨日回應，直指「解封的首要關鍵就是要嚴守風險的控管，但國外疫情並無好轉」。

歐江安表示，解封有一個很重要的原則，那就是邊境要嚴守風險的控管，為什麼？解封現在面臨的問題是「台灣做得很好，但國外疫情並沒好轉」，很多國家開放邊境後，又引起第二波、第三波疫情高標，因此必須很小心謹慎地評估相關邊境風險。

歐江安舉例，英國全境 7 月 10 日後，對台灣護照持有人，入境英國可免除隔離 14 天的措施；越南則規劃對外恢復航班，但開放航班的日程仍待商榷，越南內部相關配套措施還須討論，將另行公布，目前我國已表達意願，越南正考慮將台灣納入考量名單中，我國也會持續與越南進行磋商。此外，關島日前也宣布 7 月 24 日後，從台灣入境可無須進行隔離，這些都是好消息。



▲外交部發言人歐江安。( 圖 / 記者林調遜攝 )

歐江安接著說，邊境的風險嚴管，但對內鬆綁，這很重要！因為這是維護國人的健康。對內疫情的控制穩定，「我們可以振興經濟，讓人民旅遊，也從來沒有要求大家關在自己家裡，因為我們疫情控制地相當好。一旦開放邊境讓大家都進來，就必須考量國際疫情的風險。」





歐江安也指出，「當其他國家，要請他們解封時，如果他們沒有任何附帶條件，以平等互惠為原則，如：像英國經過科學考量後對台灣無條件解封，那我們就非常歡迎。若其他國家有要求平等互惠開放邊境，指揮中心會了解該國家的疫情，評估是否適合互相開放，同時也會衡量雙方入境防檢疫的相關規定與標準，我們國家規定 3 採陰，對方是 2 採陰或 1 採陰就好？標準都要再談。」（編輯：許苡晴）



