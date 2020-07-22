台灣「第一大縣」僅剩126萬多人！在地人曝2原因：不想住

彰化縣由於是西部較早開發的地區，且境內多平原，使得人口非常密集，號稱是六都以外的人口「第一大縣」，2007 年 12 月全縣總人口多達 131 萬 4300 多人，但此後人口一一年比一年銳減，截至今年 6 月僅剩 126 萬 9791 人，大概少了 3.4％ 的總人口。對此，一名在彰化生活 10 幾年的在地人就坦言，自己以後也不會想待在彰化，並透露 2 大原因，即「交通不便」與「工作機會少」。

原 PO 在 PTT 女孩板表示，自己在彰化生活了 10 幾年，以後不會想待在彰化，原因很簡單，主要是因為「彰化的交通真的太不方便」，基本上彰化除了彰化與員林市區有多班次的客運外，其他地方的公車根本 1 個半小時才有一班。「以前我在彰化市讀高中時，明明家在彰化，還是得租房子，因為太遠了，回家光車程就要 1 小時，先搭彰客再轉員客，把等公車的時間算進去要 2 個小時才能回家。員客往我家方向的末班車 18:30 就是最後一班了，基於這個不方便，根本就不想回家，太久了。」

原 PO 接著提到，後來她到屏東念書後更不想回家，「都要先搭 3 小時台鐵再轉高中那個公車路線真的吐血，早上 8 點在屏東租屋處起床，下午 3 點半到 4 點之間回到彰化老家。 回到家根本不想出門， 因為最近、小有規模的小鎮在鹿港，騎車過去也是要 20 分鐘，更別說要去比較繁華的彰化員林市區，40 分鐘、1 小時都跑不掉。」

▲彰化縣人口逐年銳減，一名在地人就在 PTT 發表看法，透露自己不想待在彰化，並點出「 2 大主因」。（圖／翻攝自PTT）

而「工作機會少、薪資低」也是一大問題，原 PO 指出，在南彰化比較鄉下的地方，離她家近的工作不外乎就是田裡或小工廠，但是薪資真的很不怎樣！她也坦言，自己是學農的，大概知道只要自己不是老闆，其實賺不到什麼錢，就連想兼差外送員都要去到市區。若想擁有較多工作機會與優渥薪資，都要到市區才有，不過往往市區離家的距離都很遙遠，這讓她不禁直說「那這樣我不如去台中...」

此外，原 PO 也透露，自己在台中住了一年左右， 即使是在讀書過程中，生活花費略高於彰化， 但至少方便，空閒時間還能當個外送仔，這也讓她更有了「不回彰化」的念頭，「 畢竟台中要公車有公車，要吃的有吃的，工作再怎麼廢還能外送補貼一點，下班累了離家又近，不用在那等那個六點半就末班的破公車。」種種辛酸與不便，讓原 PO 不禁嘆道「或許離開彰化，至少生活有希望吧？」

貼文一出，隨即引發討論，大家紛紛留言「我也彰化偏鄉仔，公車那個真的超有感」、「沒好的工作年輕人就會跑了」、「同樣在鄉下深有同感...」「交通重點在人口與產業能力、經濟開發，沒產值、人口稀少的地方，交通會發達嗎？」「這個是彰化偏鄉的狀況，如果是北彰化基本上交通沒這麼不方便，但南彰化就真的差很多了，不過北彰化的方便也只是公車尖峰 20 分鐘，離峰 30 分鐘~一小時的方便...」「彰化問題就在沒有改變、停滯不前，可是要怎麼改變? 」（編輯：許苡晴）