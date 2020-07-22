女喝湯竟撈出超噁異物？兩派人馬戰翻揭隱藏真相：超幸運

▲有一名網友在爆廢公社分享，他在喝榨菜肉絲湯時發覺嘴裡有異物，吐出嘴一看，這個異物竟疑似是牙齒。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社》）

▲這疑似牙齒的硬物，網友推測可能「是豬牙」。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社》）

近日因疫情影響，不少民眾選擇在家，而美食外送平台也越來越夯。日前就有一名網友在爆廢公社分享，他在喝榨菜肉絲湯時發覺嘴裡有異物，吐出嘴一看，這個異物竟疑似是牙齒，但文章一發上網，卻有不少網友驚嘆直呼「能有這個『異物』可能超幸運，根本是超佛心店家」，引起熱議。有網友在臉書社團《爆廢公社》中發文表示，「今天在喝湯時，突然發現嘴巴有異物，超硬手抖了一下，結果是這個超像牙齒，當下各種牙齒的 OS ，同事個個都說像牙齒」，原 PO 更接著說道，「一開始喝湯沒有倒出來喝，是因為很少會把湯喝完，今天覺得蠻好喝的倒出來想乾杯就發現這個，但店家只有營業到下午 1 點半打過去沒人接，有人知道這是什麼嗎，真的有這麼大的牙齒？」。在一開始文章貼出時，網友還開玩笑的說，「沒事沒事，老闆只是牙痛」、「我覺得我吃到一大片的指甲已經很誇張了，你還能吃到牙齒」、「想到人肉叉燒包」，但後來卻有其他網友猜測「這可能不是人的牙齒」，而是豬的，更推敲可能是店家用豬頭骨來熬湯，因此才會有這顆豬牙。另外，許多網友看完後紛紛表示「這是豬頭肉湯嗎？這豬的牙齒」、「店家真佛心，你賺到了！」、「有點像豬牙，而且看來生前沒蛀牙」、「應該是豬頭骨燉湯，可能老闆撈湯時沒注意」，最後這名網友也更新留言回應，很多人說是豬牙，老闆是真材實料，但喝到內心還是有點驚驚。（編輯：許智超）