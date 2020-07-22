下半年犯小人排行出爐！「3危機生肖」應當心職場災厄

▲知名塔羅牌老師艾菲爾（圖／翻攝自塔羅牌老師艾菲爾臉書）

無論在職場或是校園，不少人肯定有「犯小人」的經驗，他們常造謠、挑撥、阿諛奉承等，使人誤信事實、跟錯風向。知名塔羅牌老師艾菲爾提醒， 12 生肖下半年犯小人的指數，記得做好筆記，別被牽著鼻子走，畢竟小人防不勝防，多一些警戒心才有保障！下半年，鼠丶虎丶龍這三個生肖的犯小人指數是「最平安」級的。在下半年，你會感到一切變得順利，以往受到的委屈也會在這個時候得到平反丶真相大白，與同事丶朋友丶或是愛人間的心結，也能夠彼此說開，漸漸化解，使你終於不再失志而懷疑人生。下半年記得凡事一定要以和為貴，只要用心經營人脈和人際關係，終有派上用場的一天！還有要好好把握的重點是低調丶守本分，別去爭不屬於自己的東西丶專注做好你該要做的事，你的下半年就能平安順利！下半年，牛、兔、猴這三個生肖，你們的犯小人指數是「小麻煩」級的。從陰曆七月開始，你容易陷入人際跟心靈平衡的困擾，明明在工作丶生活中好意幫助別人，但對方卻一點謝意都沒有，簡直是熱臉貼冷屁股的最佳代表。而這一種得失間的不平，也使你極容易情緒低落，一不小心就開始計較起來，令你變得越來越不像自己，甚至會引起失眠等等的健康問題。下半年，你最需要留意的就是心態上的平衡，學會放下得失丶別被影響，該是你的就會得到。還有記得不要隨便交出你的真心丶也別逢人就說心裡話，以免得落下把柄還被人逮個正著。這樣你就可以遠離小人，平安的度過下半年！下半年，生肖蛇、羊、狗要當心了，你們的犯小人指數是「大麻煩」級的。下半年你以往的舊愛會回頭牽絆你，甚至開口向你借錢，擾亂著你目前的生活；有伴的人也要當心，可能有第三者介入你和戀人間的感情；單身的人，你試圖想認識新朋友，卻被人造謠丶斷了你的姻緣，也有可能是爛桃花纏身。另外要小心容易一時衝動而卷進的桃色糾紛。下半年，你要留意的是和戀人間的相處，多去溝通丶並坦承自己的內心，有心結要馬上打開丶別一拖再拖，以防被人見縫插針。可多和伴侶安排個三天兩夜的旅行，可為彼此的感情加分不少！單身的人要睜大雙眼，不要愛錯對象。你就能順利的避開小人！下半年，馬丶雞丶豬這三個生肖絕對是下半年重點對象了，你們犯小人的指數是「危機級」的，特別是陰曆八月、十月，你們在職場上中很容易誤信小人，表面上與你稱兄道弟，但暗地裡卻狠狠捅你一刀；也可能是聽信謠言，而做了比較投機取巧的投資，但不只沒有回報，反而損失了利益大虧本，不僅破財還傷身。下半年，這三個生肖要切記，世上沒有白吃的午餐，與其走取巧的捷徑，還不如正正當當行大道，這樣不只可守住原本應得的，更能杜絕小人帶來的禍端丶避免無辜受牽連，順利的逢凶化吉丶跟厄運說再見！（編輯：郭佩蓉）