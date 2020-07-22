夏天養毛小孩須注意！新北動保處：濃密毛髮恐引發皮膚病

由於犬貓汗腺不發達且體溫比人類高1至2度，主要利用舌頭及肉墊來散熱，在夏天易發生散熱慢、中暑現象；新北市動保處提醒飼主，連日高溫需小心毛寶貝水分流失，可以在毛寶貝水裡加少許冰塊，或在食物裡增加水份；此外，毛寶貝應適當修剪過於濃密的毛髮，可避免因悶熱引發皮膚病問題。飼主黃思綺說，周末全家人帶毛寶貝到戶外遊玩時，因天氣非常炎熱，選擇較曬不到太陽的路線，但愛犬在一陣跑跳後，忽然停了下來，搖搖晃晃虛弱無法站立，走進一看發現狗狗伸長舌頭不斷喘氣且一直流口水，當下想起之前在動保處毛寶貝生命教育園區上過有相關預防中暑課程，立刻將愛犬抱至陰涼處，給予乾淨飲水並用濕毛巾擦拭身體協助散熱，所幸休息過後恢復精神沒有大礙。動保處獸醫師呂信璋表示，在中暑之後可能會出現的症狀，如體溫升高、心跳加快、張口喘氣、呼吸頻率加快、鼻孔乾燥、黏膜潮紅、精神萎靡、口吐白沫、黏膜呈紫色、黑便、無尿或少尿，嚴重時，恐出現昏迷、全身痙攣。吐唾沫、走路搖擺、失去平衡及虛弱的情況，如果毛寶貝有中暑情況，要盡快給予水分補充並採取有效降溫措施，毛寶貝如果發生中暑症狀而休克，須立即進行CPR以減少危險提高存活率。新北市政府動保處提醒民眾，在悶熱環境下，應將毛寶貝適當修剪過於濃密的毛髮，有助於減少不適，並可避免因悶熱引發皮膚病問題。帶毛寶貝外出時也要注意適時補充水份以避免中暑，若真的出現中暑症狀，應盡快給予水份並採取降溫措施。