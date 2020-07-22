李眉蓁爆論文抄襲！中山大學審查中　若屬實將撤銷學位

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁日前爆發論文爭議，有媒體爆料其論文內容多處涉嫌抄襲，連標點符號都完全相同。對此，發予李眉蓁大陸研究所碩士學位的中山大學今（22）日表示，目前該案已經進入審查程序，將在4個月內完成審定，而根據該校處理流程，舞弊情事屬實經校長核定後，由教務處撤銷被檢舉人畢業資格及學位。關於李眉蓁學術倫理一案，中山大學發布聲明指出，該校具有嚴謹、專業的審查機制，依照該校碩、博士學位論文抄襲、代寫、舞弊處理原則，本案受理檢舉案後，即通知被檢舉人所屬學院及學系（所、學位學程），並將檢舉相關文件送被檢舉人所屬學院。中山大學指出，學院於收件後於10日內成立審定委員會，秉持公平、公正、客觀、明快原則，送校外專業領域公正學者審查，並於四個月內完成審定，必要時得展延二個月，展延以一次為限。另外，根據中山大學碩、博士學位論文涉抄襲、代寫、舞弊處理流程說明，審定委員會審定被檢舉人學位論文確有造假、變造、抄襲、由他人代寫或其他舞弊情事屬實，經校長核定後，由教務處撤銷被檢舉人畢業資格及學位，於校內網頁公告註銷並以書面通知追繳已發之學位證書。並會發函給國家圖書館及中山大學圖書館撤下被檢舉人之論文紙本論文及電子檔案，註銷事項通知其他大專校院及相關機關。