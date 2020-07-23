大亞集團串連生活日常　給予你我面對不確定的穩定力量

▲大亞集團電線電纜串連生活日常 給予你我面對不確定的穩定力量（圖／擷取自穩定的力量《日常篇》）

你是否記得，每當沮喪憂慮或經歷人生低谷，一個微小平凡的日常，卻讓你重新有了繼續往前的動力？可能是加班到深夜，小吃攤的一碗虱目魚粥給了你勇氣；可能是遭遇工作不順，到理髮廳刮完鬍子後的清爽使你有了一點信心；也可能是對於人生方向迷惘時，經過舊書攤瞥見一本書所帶給你的小小鼓勵。這些理所當然的日常生活，看似微不足道卻讓人重新擁有了動力，繼續往前邁進。2020 年全球受疫情影響，原本習以為常的生活習慣，突然間變得不再容易，赫然驚覺日常雖然微小卻無比重要，今年初大亞集團推出暖心《穩定的力量-時代篇》形象廣告，還原台灣超過20個歷史大事件的風雨動盪，對照如今自由平安的台灣，強調凝聚大家的，正是那股穩定的力量。然而面對世界各地第二波、甚至第三波疫情，再度席捲而來的可能，不少人的心中，仍存著不確定與憂慮。因此，大亞集團近日再度推出撫慰人心新作《日常篇》，傳遞這份穩定的力量。



當平凡不再理所當然，我們才知道珍惜當下。《日常篇》細膩刻劃庶民生活，透過隱身巷弄的小吃攤、傳統理髮廳、機車行、舊書攤等，這些再平凡不過的街景角落，其實都擁有讓人足以面對生活中各種不確定的穩定力量。看似不起眼的生活日常，累積起人們生命厚度的點點滴滴，這些電線電纜所傳遞的，不只是光電，更象徵串聯大街小巷，進而連結你我的生活記憶。



大亞集團深耕台灣65年，正如同每個為這塊土地努力的台灣人，一步一腳印，踏實向前行，不僅參與台灣許多重要建設，也串起每個地方角落。為慶祝65週年，大亞集團將於華山舉辦《STEADY POWER穩定日常》線形藝術展，以「穩定日常」為題，訴說大亞電線電纜隱身於鋼筋水泥下，穩定而溫柔的力量 —— 看不見，卻靜靜地支持著、陪伴著你我的每個日常。展覽作品將電纜纜芯纏繞成一個個撫慰人心的日常生活場景，點綴、勾勒出屬於台灣人民獨一無二的穩定力量，可能是深夜仍為漁船指引方向的燈塔，也可能是每次徬徨時總會去祈求的廟宇，大亞如同這股穩定的溫暖力量，總不離棄的支撐與陪伴，或許給予我面對明天的盼望，或許給予你往前走下去的勇氣。



