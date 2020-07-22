國旅人潮爆滿引發亂象　林佳龍：東部、離島暫停行銷補助

國旅人潮大爆發，尤其是離島及東部地區，周末假日湧入大量觀光客，引發各種旅遊亂象，交通部長林佳龍今（ 22 ）日出席台灣郵輪政策高峰會，受訪時表示，將會暫緩島及東部地區的 1,000 萬元行銷補助預算，並且加強其他縣市行銷工作。交通部航港局今日舉辦「台灣跳島郵輪政策高峰會」，邀請產、學界代表與談，就發展國際化、精緻化、常態化的跳島郵輪旅遊探索各種可能，希望創造提振離島觀光經濟發展、建立在地郵輪產業永續循環鏈，以及民眾享有多元、豐富新穎旅遊的三贏模式，創造台灣海洋旅遊新藍海。交通部長林佳龍表示，國內旅遊迎來前所未有的熱潮，預期離島地區今年暑假旅遊人次較去年同期大幅成長，加上業者推出郵輪跳島行程，結合基隆、澎湖、金門及馬祖的豐富自然生態與歷史文化，讓國人一次滿足食、宿、遊、購、行的需求，後續航港局將依據藍色公路的規劃，加速跳島旅遊相關的建設。不過針對近期大量觀光客湧入離島地區，嚴重影響當地居民生活品質，若有郵輪進駐恐讓情況更嚴重。對此，林佳龍指出，郵輪提供交通及食宿，不至於對外島產生衝擊，會跟當地政府協調，不要集中在假日旅遊，希望透過時間或路線分流。林佳龍說，將加強離島、宜花東地區以外的行銷，像是觀光局原本補助各縣市 1,000 萬元行銷預算，離島、宜花東地區會暫緩，也會鼓勵地方縣市加碼吸引旅客。