少子化與房價息息相關？兩派人馬戰翻揭論點：恐一起完蛋

▲現代人生活壓力大，許多人因為買不起房的問題而不敢結婚生小孩。（示意圖／pixabay）

現今的房價居高不下，讓許多的年輕人買不起房，更何況是結婚生小孩。今( 22 )日就有一名網友在 PTT 上表示，台灣的出生率變低、房價不降，再加上台灣社會的許多問題，導致不想買房、生子，如此激動的發言，也引發兩方的網友熱烈討論。這位原 PO 在 PTT 上指出，「台灣出生率極低，無論是哪一黨執政都一樣，還有房價不打、放任許多社會議題不管，誰管生啊」，接著又提到「找個相愛的女友，房租一人出一半，假設台北市一個月算 9K， 60 年就 648 萬，不生小孩隨便都可以住很高級的，而且現在算 20 歲，活到 80 歲兩個人差不多沒房有差嗎？我是覺得沒差」。最後則引用美國總統 約翰· 甘迺迪的名言：「不要問國家可以為你做什麼，因為國家真的沒有為你做什麼」來表示自己的想法。而網友的回應也分成兩派，一方覺得「 太理想了，我已經在存以後把自己送養老院的基金了」、「讚，一起爛，有錢人才希望提高生育率」、「真心覺得年輕人要組成不生聯盟跟不買房聯盟」、「告訴政府，你們再不重視，那就大家一起完蛋」。另一邊的網友反而覺得，「中產階級才會有這心態，窮人是一直生，有錢人是不在意」、「你現在不買房，老了誰要租你」、「對政府來說你不需要生，你只要創造 GDP 就好了」，甚至還有人吐槽，「沒錢生小孩，下一代就直接消滅貧富差距了」。綜合網友的說法，大多數人認為「房價與少子化或多或少有影響，而且租有租的好處，買房子也有需要負擔的支出，加上租房子每個月要繳錢，同樣的買房子背房貸也是每個月繳，因此買房租房的選擇是因人而異」。（編輯：許智超）