快訊／零確診！香港、澳洲從中低風險國家移除

中央流行疫情指揮中心傳來好消息，國內無新增確定病例，截至目前累計79,951例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含78,965例排除)，其中455例確診，分別為364例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡、440人解除隔離、8人住院隔離中。
指揮中心監測資料顯示，全球累計14,912,927例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國3,967,487例、巴西2,159,654例、印度1,155,191例、俄羅斯783,328例及南非381,798例為多；病例中616,029例死亡，以美國143,957例、巴西81,487例、英國45,422例、墨西哥39,485例及義大利35,073例為多。
另外指揮中心指出，考量香港、澳洲近期本土病例持續增加，且疫情維持上升趨勢，因此即日起將該2個國家/地區自「短期商務人士入境申請縮短居家檢疫」之中低感染風險國家/地區移除。最新名單如下：
1.低感染風險國家/地區：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、越南、泰國、蒙古、不丹、寮國、柬埔寨、緬甸。
2.中低感染風險國家/地區：韓國、日本、馬來西亞、新加坡、斯里蘭卡。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。