捷運上竟遭大媽怒吼！女乘客「1句話」神回　眾讚：帥爆

▲女網友抱怨自己搭捷運遇到的事情。（圖／翻攝自 PTT ）

捷運雖然十分便利，但只要是遇到上下班的尖峰時段，人潮眾多，難免會稍微「擠」到其他人。有名女網友就抱怨，早上搭捷運去上班時，遇到一位阿姨超大聲兇她，讓她也忍不住怒氣，直接回應對方，一直到進了公司還是覺得莫名其妙，因此詢問網友「有沒有女孩兒可以解答這樣的人在想什麼呢」？女網友在 PTT WomenTalk 版上發文，以「在尖峰時段捷運叫人不要擠的心態」為題，表示自己早上搭乘捷運準備去上班的途中，因為是尖峰時段，捷運根本和擠沙丁魚一樣，怎知遇到一位婦人竟大聲兇她「你可以不要一直靠在我身上嗎？」。但原 PO 也是一直被其他人推擠，她再也沉不住氣，理智線像是斷了一般吼婦人「其他人一直擠啊，你不能擠的話要不要去坐計程車啊」。怎料婦人就默默閉嘴不說話，等原 PO 到了公司以後，想起發生的事情心情還是難以平復，覺得莫名其妙。貼文一出，網友們紛紛留言，「覺得你回得非常好」、「哈，好強喔，要是我一定頓時愣住，原 PO 反應好快」、「你好帥」、「你回的好讚！你不要生氣你要很爽，因為很少人敢回嘴」、「我都不給擠，別人硬要擠上車我都會用我的大屁股防守」；也有網友開玩笑回應「她如果叫色狼你就慘了」、「好險你是女的，不然現在你就在警局了」。（編輯：郭佩蓉）