新鮮人高薪校系一次看　明新科大鎖定半導體產業成黑馬

▲鍾文雄分析，過去在半導體產業來說，對任用的新鮮人學校一般還是停留在台成清交，但此次調查發現，明星科大也相當傑出。（圖／記者黃仁杰攝,2020.07.22）

指考剛放榜，要選填什麼樣的科系總是讓人傷腦筋，人力銀行今（22）日公布「大學白皮書」，分析新鮮人三大高新產業半導體、金融業與軟體網路業進行分析，發現企業最愛任用的新鮮人學歷和人才供給量、科系專業與校友口碑相關。





104資深副總暨人資長鍾文雄表示，從今年1月開始，受到新冠肺炎影響，總工作數下降了14%，但目前到了七月已經回升15.6%，回到水準，預估在三倍券的振興之下，職缺數還會持續往上走，新鮮人求職不必悲觀。





鍾文雄說明，在此次大學白皮書的調查中，在半導體產業方面，企業主動邀約的大學人數依序為交大、成大、清華、明新科大、台大，以半導體產業來說，4間國立大學都是以碩博生為主要聘僱人員，都佔了9成以上，而明星科大主要則為大學畢業生擔任作業員、設備工程師等職務。



▲在半導體產業方面，企業主動邀約的大學人數依序為交大、成大、清華、明新科大、台大。（圖／人力銀行提供）

明新科大工學院院長呂明峰表示，明新科大位於半導體科技產業聚集的新竹科學園區和工業區旁邊，「製程研發留給公立大學，但是封裝測試需要大量的製程人員和設備工程師，因此鎖定成為人才培育的主軸」，校內也建設了類產線，讓學生熟悉產業，同時與台灣區電機電子同業公會合作，制定證照考試，也設置半導體封裝測試的專班，希望產業能夠多支持任用。





而金融業依序為淡大、銘傳、輔大、文化、政大，鍾文雄表示，金融業起薪普遍較高，約在35K左右，而其中政大的起薪來到48K，以儲幹、金融研究員等職務居多。網路軟體業大宗則是淡大、台大、輔大、銘傳、文化，其中台大有62%以碩博士為主，以軟體設計工程師居多。





鍾文雄分析，過去在半導體產業來說，一班還是停留在台成清交，但此次調查發現，明新科大也相當傑出，打破大家的刻板印象。而企業聘用及邀約集中在特定學校的相關科系，原因在於供給人數高，學長姐的僱用口碑與科系專業度合拍等都是影響關鍵，不過即使進入高金產業，畢業生的起薪也和職缺專業高度相關，落差可能70%。



