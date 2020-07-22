日本人氣迴轉壽司插旗台灣　高檔漁獲日本空運來台

台灣人瘋日本美食，集結日本文化精髓的壽司更是深受國人喜愛，主打日本北陸新鮮漁獲的迴轉壽司品牌將在24日在台北東區開幕，承襲日本金澤的豪華文化，從新鮮魚落食材到醬料、器皿皆從日本空運來台，希望台灣人也能體驗到日本頂級迴轉壽司的美味。另外，東京極富盛名的美登利壽司也將在8月於大安區開幕，低調的行徑也讓各界引頸期盼。





金澤美味壽司即將在本周五（24）於台北SOGO百貨忠孝館開幕，品牌營運管理本部協理田中敦表示，其實原先預定在5月就要開幕，但是因為受到疫情影響才延宕至今，至於為什麼海外首次展店就選擇台灣，田中敦說明，台灣與日本文化相近，而且也一直都有很大的連結，加上社長和台灣有數十年的交流，具有很深的情感，甚至認為「台灣人比日本人更好溝通」，因此才會首先選擇台灣展店。





對於台灣的迴轉壽司市場競爭激烈，田中敦指出，他們壽司和其他品牌最大的不同，就是堅持每一份壽司都是手捏現做，再來就是食材的選用，一定要用日本北陸、豐洲的新鮮漁獲，是品牌的最大堅持，干貝、海膽、黑鮪魚等高檔食材都是從日本空運來台，除此之外，店內的裝潢也和金澤本店完全相同，使用的茶杯器皿、醬油、抹茶粉也是日本進口，讓台灣人也能享受到百分之百的壽司特色。



▲從日本豐洲空運來台的黑鮪魚大腹。（圖／記者黃仁杰攝,2020.07.22）

但由於食材成本價高，業者在定價策略上也有所調整，田中敦表示，在台灣的販售價格約是日本當地的1.2至1.3倍，不過像是在日本有「富山寶石」之稱的白蝦、豐洲的黑鮪魚大腹也都能在這裡得以品嚐，試圖做出市場區隔。





其中，「蟹滿堂」選用了一般業界高達5倍的松葉蟹肉來製作一貫壽司，不只能大口品嚐鮮甜的蟹肉，在視覺上也是一大享受，料理中也使用了大量的金箔妝點，呈現金澤文化的豪華氣派，除了壽司料理之外，業者也提供天婦羅、日式甜品和海鮮丼飯等料理，用高品質的多品項料理，進攻迴轉壽司市場。





田中敦說，由於該品牌是集團首次在台灣展店，未來預計在5年之內能在台展店10家迴轉壽司，但如果加上集團其他的餐飲品牌，則希望在未來5年能達到20間展店總數。





除此之外，東京銀座的知名迴轉壽司品牌「梅丘寿司の美登利」也即將來台，雖然開幕確切時間還未公佈，不過位於大安的店址已經悄悄掛上招牌，根據日本根據官網資料，台北店預計將於8月正式開幕，美登利壽司為日本極具代表性的平價迴轉壽司，售價多在100至200日圓不等，也是許多旅客赴日必吃的高CP美食。



