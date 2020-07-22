要開放陸生來台了？教育部：應屆畢業生都能申請

陸生來台要開放了？中央流行疫情指揮中心今（22）天表示，目前開放各國境外生回台（限應屆畢業生），且包含陸生，教育部政務次長劉孟奇指出，除了指揮中心先前開放的19個國家地區境外生入境，從7月22日起所有國家境外生，可以依照規定程序申請應屆畢業生入境，並且在指定場所完成14天居家檢疫。
指揮中心先前開放越南、香港、澳門、泰國、帛琉、澳洲、紐西蘭、汶萊、斐濟等，共19個低風險國家地區的應屆畢業生申請入境，這回放寬到所有國家皆可申請，且不排除視情況許可，再放寬在學學位生以及新生入境。
劉孟奇表示，目前指揮中心已撥給教育部500床集中檢疫場所，考量到現在的入境和檢疫量能，會依據境外生入境後在指定場所完成14天居家檢疫，再依情況判斷是否放寬在學學位生以及新生入境。
劉孟奇也指出，教育部在桃園機場設立境外生接待櫃台，處理境外生入境檢疫、報到等流程，目前觀察到，境外生的入境秩序與檢疫情況都非常良好。
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