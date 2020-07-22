咖啡店不給奶精！男下秒噴「一句」　女店員傻眼：好笑嗎

▲女網友分享自己遇到的誇張事件。（圖／翻攝自爆怨公社）

各行各業都十分辛苦，也都會遇到一些該行業會遇上的困擾，舉凡像是服務業，每天都會遇到五花八門的客人，遇到「奧客」也是家常便飯。一名女網友抱怨，上班時有位男客人點了杯咖啡並問道「妹妹，有沒有糖跟奶精？」，她回應只有糖，豈料對方的回應讓她當場傻眼，憤而 PO 網。該名女網友在臉書社團《爆怨公社》發文，表示自己上班時遇到一位男客人來買咖啡，因為只提供糖，並無提供奶精，對方竟然回應「沒有喔，那妳擠一點來啊」，讓她當場傻眼愣住，不知該怎麼回話，怎知對方還稱「只是開玩笑」，但原 PO 氣得表示 「講這種話，我聽不出來像是開玩笑，而且我也覺得不好笑，你也有兒女，沒有點同理心嗎」。事後原 PO 和女性友人訴苦，對方認為這是物化女性，可以提告性騷擾；但原 PO 和男性友人訴苦並祝這名男客人的女兒也遇到這種事時，他卻認為男客人只是屬於嘴砲型的人，認為原 PO 態度太硬了，讓她實在不懂到底誰才有理。貼文一出網友紛紛留言，「典型的低級當幽默，抓不好尺度就不要開玩笑」、「你那個男性友人也非常不尊重別人啊，不要說是女性，我想他本身社交講話應該就不太 ok 吧，觀念超級偏差」、「這個不是嘴砲，明顯就是性騷擾」、「有些男的就是說不出好話，沒有虧一下，生活過不下去！」。（編輯：郭佩蓉）