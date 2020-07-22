《國民法官法》三讀！律師曝「一隱憂」：恐龍鄉民的誕生

▲林智群發文全文。（圖／翻攝自林智群律師臉書）

立法院今（22）日三讀通過《國民法官法》，未來只要年滿 23 歲的國民就有機會透過隨機抽選成為「國民法官」，參與審理「 10 年以上有期徒刑」的重大案件。對此，律師林智群表示是「恐龍鄉民的誕生」，更直言「你來判看看，走一趟廚房才知道沒那麼簡單的！」根據最新《國民法官法》規定，於 2023 年起，故意犯罪導致死亡的案件，將有「國民法官」參與審判；而於 2026 年後，則放寬為 10 年以上有期徒刑的重大案件就會有「國民法官」參審。國民法官共有 6 位，和另 3 位職業法官共審共判，決定被告有罪、無罪的「有罪認定」部分，須由 9 位法官達成 2／3 以上共識決認定；而判刑輕重部分則須達成半數以上的共識。但若要判死，則同樣必須達成 2／3 以上共識決。網紅律師林智群形容《國民法官法》三讀後，「以前是電腦也會撿土豆，現在是鄉民也能當法官」。林智群律師隨後指出一個隱憂，為免預設立場，《國民法官法》規定「相關證據，在開庭前不會讓法官看到」。但如果像是鄭捷那種全民矚目的案子，「還沒被選為國民法官前，就看了一堆新聞報導，那怎麼確保他沒預設立場呢？」另外林智群也強調，「有的案子相關案件資料很多，連律師事前都要花好幾個小時消化，當場才提示資料，怎麼確保鄉民能夠了解這些資料內容？」無論如何，近年國內幾起重大判決屢屢引發民怨，林智群直言，「之前沒判死刑，大家都在罵，現在你來判看看，走一趟廚房才知道沒那麼簡單的」，最後更在文末標註「恐龍鄉民的誕生」關鍵字。（編輯：倪浩軒）