保全男月收42K！女友嫌「不長久」勸轉行　全場戰翻

▲有位男保全透露自己女友一直嫌棄保全這份工作，勸他趕快轉行。（圖／翻攝自靠北女友臉書）

有位 34 歲的男網友在臉書社團「靠北女友」發文，透露自己是南部人，擔任保全已經 12 年多了，「一天工時 12 小時，月休 8 天，月收入 38～42K 」。男網友自認「又不用買房，這樣的收入夠讓我過日子了」，但女友卻一直嫌棄。原 PO 表示，女友老是要他趕快換工作，批評保全「無法長久、沒有升遷機會」，勸他去當輪班技術員。但原 PO 認為，「二十多歲能當保全，五六十歲也能當保全，怎麼會無法長久？」且到處都有保全工作，只差在好缺跟不好缺而已。覺得自己「不是沒工作，也沒有作奸犯科」，腳踏實地做好保全工作，為什麼一直被女友嫌棄？文章一出，引發網友熱議。有網友力挺保全男，「不偷不搶都是好工作，她嫌的話你就改說我是物業管理人員」、「叫你女朋友安靜，有多少人是沒有 30K 的，別身在福中不知福」、「我覺得不錯啊，有什麼好嫌的」、「這薪水在高雄還不錯欸」、「又不是去偷去搶，有專業起薪就一定高嗎？ 肯不肯做才是問題吧」。但也有網友認為保全女友的想法沒錯，「穩定自然很好，但是有自己的專業會更好。或許她不是看不起職業，而是看不起能力」、「對方家長不能接受吧」、「你女朋友是把你當未來結婚對象在審視，不然玩玩的話管你做什麼的」、「可能她沒有安全感吧」。（編輯：倪浩軒）