爆棚的離島／國旅振興了觀光　小島生態物種卻在滅跡！

▲離島因為過度湧入觀光客，造成生態物種大量減少。（圖／中山大學劉莉蓮教授提供）

▲離島因為過度湧入觀光客，造成生態物種大量減少。（圖／中山大學劉莉蓮教授提供）

▲離島因為過度湧入觀光客，造成垃圾量倍增。（圖／台東縣政府提供）

離島迷人的海岸風情與當地特色文化，一直是民眾暑期國旅的「好所在」，今年受到全球疫情的影響下，大家出不了國境大門，更是刺激國旅興盛，各個離島上可以說是「人滿為患」，雖然在疫情趨緩後，這樣的國旅能刺激經濟，但背後對生態的衝擊卻是加劇上演。以小琉球為例，人潮、航班爆量，短時間內大量的遊客湧入，生態環境難抗議，但數據會說話，屏東縣政府委託國立中山大學研究，在中山大學張水鍇教授及劉莉蓮教授團隊研究中發現，杉福及漁埕尾兩個潮間帶，生物平均密度比五年前減少80%，就算將環境影響等種種考慮進去後，至少也是超過五成以上的生物密度減少。這個研究是透過在各潮間帶，各設二條垂直於海岸的測線，分別位在遊客密集區（導覽區）的內、外，每條測線以0m為起點（高潮線），每5公尺設置一個1平方公尺的樣框，在這區域內使用目視徒手採集、挖掘、拍攝等方式進行調查，再和五年前的相關資料相比。張水鍇教授多年來致力於環境生態等相關研究，經過長期的觀察，他們發現遊客步行、踩踏的導覽區，生物種類和個體數量也比區外減少30％，充分理由顯示，人為的影響還是生態環境最大的衝擊原因，而這次的離島爆炸般的湧入人群，可想而知遊客踩踏破壞的狀況，更是重挫當地生態。除了最直接的人為踩踏，張水鍇也提到，小琉球近期也出現水質變差的狀況，因為大量遊客帶動商機，讓當地民宿過度發展、排出污水，大量珊瑚遭到藻類覆蓋，再加上大環境的改變，讓小琉球的氣溫、水溫比較高，三大原因讓離島生態面臨浩劫。怎麼尋求解方，張水鍇提出三大方向，首先針對潮間帶要做分區管理，保留物種繁衍，也規劃做生態觀賞走廊，讓其他地方不會被遊客嚴重踩踏， 將來還建議地方政府要推動繁殖期禁止夜間導覽，希望在3到6月的繁殖期，禁止遊客夜間導覽以及使用紅光燈，最快會在明年開始施行。不過，他也坦言，好不容易開始起步維護生態、物種，又看到新聞上點出離島遊客爆量，心情上確實有點洩氣，但他也明白被疫情打擊的經濟，需要復甦的管道，只希望這些配套措施，應該隨著國旅興盛，同步被政府重視，他投身蘭嶼的研究，希望不要步上小琉球過度商業化的後塵，及早做好物種保護的規劃。離島過度觀光所帶來的困境，除了生態物種消失，還有「大量的垃圾」。琉球鄉公所清潔隊隊長黃朝舜就透露，一般平常每日垃圾量大約7噸，現在因為暑假、推國旅，每天垃圾增量到至少8到10噸，甚至先前在端午連假四天，每日垃圾量更倍增到至少15噸，以每年發包廠商，平均清運垃圾量上限2400到2800噸估算，這樣下去小琉球恐成垃圾島。綠島跟蘭嶼也同樣面臨垃圾增量問題，因為大量的遊客，讓每日垃圾量增加到大約兩公噸，將從離島運回本島焚燒，加上台東縣其他地區，每日至少生成90噸的垃圾要處理，但目前多半是外運到代燒縣市（高雄），但平均一週只能代燒140噸，多餘的垃圾只能暫放掩埋場，雖然地方政府也說，焚化廠有修繕計畫，但這遊客湧入又快又多，只一昧推國旅，沒有配套，雖然振興了經濟，但這環境傷害，恐怕久久不能平衡。

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