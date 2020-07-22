到離島愛地球　望安國小自製明信片、字卡宣導保育工作

旅行中總會有一些美好的事物發生，澎湖縣望安今年與台灣海洋環境教育推廣協會合作，只要觀光客出示環保餐具，就可以拿到望安國小同學以花宅古厝生活為主題創作的明信片，憑明信片花宅如意居黑糖糕還有優惠折扣，希望遠道而來的遊客，能把友善環境的情懷以及愛護海洋的心寄回家。



▲可愛的望安國小學生頂著大烈日下組成小蜜蜂隊，拿著自製的紙板大字報宣導保育愛地球的觀念。（圖／陳信蓁校長提供） 這群可愛的望安國小學生，在校長陳信蓁領軍向遊客宣導保育觀念並簽署公約，大烈日下組成小蜜蜂隊，拿著自製的紙板大字報，書寫著愛護望安必須做到的兩件事，包括下水之前請不要擦防曬乳、望安製造的垃圾請帶走。





來訪遊客對孩子都很友善，靜靜傾聽孩子的宣導，也承諾減少垃圾量，還有觀光客贊助500元支持這個活動，望小計畫捐給保護海洋的協會，大家一起努力讓世界更美好。



▲為了達到保育與觀光平衡，望安國小學生由校長陳信蓁領軍下，向遊客宣導保育觀念並簽署公約。（圖／陳信蓁校長提供） 澎湖望安島是台灣第一個綠蠵龜保育區，1995年劃設6處沙灘，每年5-10月有成千上萬隻海龜在臨近海域，產卵季節也是觀光客大量湧入的時期，為了達到保育與觀光平衡，望安國小學生由校長陳信蓁領軍下，向遊客宣導保育觀念並簽署公約。





望安島位於北緯23度22分、東經119度30分，地處北迴歸線南側的亞熱帶，在島的西岸與南岸劃定6處海龜保護區，望安國小今年暑期規劃「為海龜準備乾淨的產房」，因觀光客登島旅遊人數眾多，恰巧也是海龜上岸產卵高峰期，所以安排這群保育尖兵去做宣導工作，除了增加與遊客互動機會，也能為自己的島做件好事。

















