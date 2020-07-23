車位買電梯旁好嗎？內行神解致命缺點：這才是「黃金位」

▲近日有網友貼出車位平面圖並圈出自己想買的位置，詢問大家「車位買在電梯旁好嗎？」釣出內行神解缺點並曝光「黃金位」，即「電梯後方的位置」。（示意圖／翻攝自pixabay）

台灣房價普遍偏高，就連「停車位」也要破百萬才買得到，而大家買房所考量的因素除了房價外，還包括採光、交通、地點與生活機能等，甚至有些人會看風水，當然，對於「車位」的選擇也毫不馬虎，會考慮其方便性與機動性。而近日有網友就在臉書社團貼出一張「車位平面圖」，並詢問大家「車位買在電梯旁好嗎？」結果釣出不少內行揭密其中缺點，更曝光心目中的「黃金位」。

原 PO 在臉書社團「買房知識家（Q你的A）」中貼出一張車位平面圖，並表示自己最近要買房，目前正在挑選停車位，而從平面圖可見，該大樓有兩座電梯，原 PO 想買的車位是面向電梯右側的位置，但他不確定有無隱藏缺點，並發文請益大家「車位買在電梯旁的黃圈處好嗎？有什麼缺點？」

▲原 PO 圈出他即將要買的停車位，並詢問大家「車位買在電梯旁好嗎？」掀起討論。（圖／翻攝自臉書社團「買房知識家（Q你的A）」）

▲有網友圈出理想車位並指出，「這個才順路，下貨走到電梯暢通，好市多買一堆的時候才人性化，不然拿完後車廂大包小包的，要走車跟車中間很刮車，除非你不倒車入庫都屁股朝外」。（圖／翻攝自臉書社團「買房知識家（Q你的A）」）

問題曝光，隨即掀起網友討論，「你這不是已經買了？電梯旁不錯阿，大包小包時很方便」、「電梯旁好呀！」「缺點就是沒有缺點...」「電梯出口，右邊柱子旁第一個比較好。你的位置若隔壁停太靠近，就不方便開車門。」「很好也，停完直接坐電梯，不用走路」、「一句話：靠近電梯超棒！」

另也調出專業行家分析，推薦購買「電梯後方的車位」，直指「這個才順路，下貨走到電梯暢通，好市多買一堆的時候才人性化，不然拿完後車廂大包小包的，要走車跟車中間很刮車，除非你不倒車入庫都屁股朝外」、「後方是牆壁，不必和人背對背。副駕靠柱不怕小酒窩，駕駛座這側可以控制與鄰車距離，下車方便」、「要我會選電梯後面兩個，鄰車越少越好」。（編輯：許苡晴）