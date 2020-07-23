買自助餐驚見客人「1反胃舉動」！他秒崩潰　眾狂喊噁心

▲有網友表示，自己日前買自助餐時，遇到客人很自然地做出「 1 反胃舉動」，讓他瞬間傻眼，而其他網友見狀後也紛紛直呼「噁心」。（示意圖／取自pixabay）

外食族每天最大的煩惱就是「今天午餐（晚餐）要吃啥？」而銅板美食「自助餐」便是許多人

飽餐一頓

的首選之一。不過，日前有網友就在 PTT 表示，

自助餐夾菜夾到一半，竟驚見一位客人對著菜做出「 1 反胃舉動」，且老闆娘看到後不但沒制止，還跟對方聊起來，讓他既崩潰又傻眼，而其他網友見狀後也不禁狂喊「噁心」。

原 PO 在 PTT 女孩板透露，自己某日中午吃自助餐，夾菜夾到一半，有個男的開始對著菜狂「咳嗽」， 重點是對方不僅沒戴口罩，甚至沒遮嘴！老闆娘看到後也很是淡定，沒制止就算了還跟對方聊起來，這讓原 PO 不禁懷疑「應該是常客...」並透露自己頓時不知該不該繼續夾，好奇詢問大家「你們會直接走嗎？只夾兩樣菜就走有點尷尬，下次應該不會再去那一家」。

▲網友在 PTT 貼文分享，自己買自助餐遇到客人不衛生的行為，讓他非常傻眼。（圖／翻攝自PTT）

「直接走人」、「應該當下就跟老闆娘反應吧！萬一後面的人不知道他咳嗽就點了那樣菜怎麼辦」、「直接走阿，超噁心欸！」「逃跑，那二樣也不要了」；另還有人透露，自己從新冠肺炎疫情爆發後就不敢買自助餐了。（編輯：許苡晴）