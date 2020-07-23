絕世好老公！「5大星座男」婚後妻管嚴　疼老婆絕不手軟

▲知名塔羅牌老師艾菲爾（圖／翻攝自塔羅牌老師艾菲爾臉書）

不少男人年輕時風流成性，喜歡拈花惹草，但是在結婚後卻突然大轉變，收起放蕩不羈的個性，甘願被另一伴馴服，成了愛家的「妻奴」、「妻管嚴」。知名塔羅牌老師艾菲爾就來告訴妳，哪五個星座男上了婚後妻管嚴，疼愛老婆絕不手軟的排行榜，老師也提醒，記得要參考太陽和上升星座。處女男在談戀愛時，你就可以從他們很在意生活周遭中的小事情看出端倪。處女男進入婚姻後，他們對於居家氣氛的維持和整潔的掌握，常常有很高的標準，例如乾淨的衣服應該放在哪裡、書報雜誌應該怎樣的排列和擺設，他們都有自己的習慣與堅持。因此處女座在居家的整潔與環境的維持上，常常覺得只有自己整理，才會比較有效率而且更加整潔。因此處女男婚後願意成為妻管嚴，是因為自己愛乾淨，老婆自然樂得輕鬆。金牛男在談戀愛時，有時候不免擺出大男人的架子，因為金牛男覺得在朋友面前，總是希望自己的另一伴可以幫他做面子。但是回到只屬於兩個人愛的小窩時，金牛男也願意在妻子面前，表現出自己最赤子之心的面貌。常聽到金牛男最是小氣巴拉，但在自己的另一半面前，金牛男反而非常大方慷慨，可以說是花錢不手軟了，因為在金牛男的觀念中「疼老婆」是天經地義的事情。巨蟹男在談戀愛的時候，就常表現出優柔寡斷丶自相矛盾的衝突感，尤其是在人生中，面對大大小小的決定、交叉路口時，但不限於換車子丶換工作丶生小孩丶換房子等。面對這些抉擇時，巨蟹男往往是拖拖拉拉，或者很需要別人給他鼓勵丶給他信心丶甚至是幫他分析事情發展的利弊得失。由於巨蟹男在面對困難挑戰的時候，需要來自於另一半的支持與鼓勵，因此婚後，自然變成為老婆是瞻，老婆說往東、他就絕不會往西的最佳妻管嚴代表之一。雙魚男在談戀愛時，真的是肉麻當有趣，即使在婚後也會刻意營造出「浪漫」的氣氛，雙魚男在感情中，對自己心愛的對象，可說是百般依賴、佔有欲十足。而且當雙魚男對你釋放這種軟弱的特質時，就代表他對你的感情需求非常高，可說是沒有你就無法生活了。在雙魚男的潛意識中，願意放棄自己在感情中的主導性，可以接受自己在感情中只是當個依賴撒嬌的小奶狗。天秤男在談戀愛時，最是害怕孤單寂寞，因此一旦結婚後，天秤男渴望夫妻那種朝夕相處、相濡以沫的關係，就會越來越強烈，只要你是天秤男的伴侶，你能明顯感受到他對你洶湧的愛意。尤其天秤座很有自知之明，他知道婚姻是不斷妥協與包容的過程，因此婚後他會為了妻子與小孩，調整或是修正自己的個性行為，目的就是希望你們可以更和諧的相處和生活。因此天秤男婚後變成老婆的妻管嚴，完全是因為他們本身有很強的依賴性。（編輯：郭佩蓉）