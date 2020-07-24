爆棚的離島／經濟、保育難兩全　收「觀光稅」真能解？

近期國旅人潮大爆發，離島地區觀光客比居民還多，除了引發旅遊亂象外，也對地方環境造成影響，有學者建議，必須對離島旅客進行總量管制，但此舉勢必對地方經濟造成影響，易引發反彈；至於觀光局研擬徵收觀光保育費，目前仍卡在評估階段，假使開始徵收，對旅客接受度也是一大考驗，要如何在環境保育以及經濟發展取得平衡，讓政府單位及地方團體傷透腦筋。台灣迎來前所未有的國旅盛況，卻也帶來潛藏的危機，小琉球端午連假迎來旅客 1.4 萬人次，比登記在當地的人口數還多，綠島、蘭嶼則面臨缺水、缺電的問題，因此有人提出，應該對離島地區進行旅客總量管制，觀光局也在 2018 年著手評估對綠島、蘭嶼、小琉球遊客總量管制可行性，盼產業發展同時兼顧旅遊品質，但到目前為止仍沒有下文。有觀光界人士私下表示，總量管制雖然可以保護當地生態環境，但對當地旅宿、餐飲及遊憩業者來說，此舉無疑是「擋人財路」，勢必會引發反對聲浪，政策影響層面甚廣，短期內恐難以實現。他指出，龜山島每日開放 1,800 名登島，基隆嶼每日登島人數也限制在 1,200 人以為，最重要的原因是「這些地方沒有住人」，當然能做到總量管制，但綠島、蘭嶼、小琉球不少人依靠觀光客維生，擔心若限令實施，對地方經濟會帶來嚴重衝擊，絕對會持反對立場。觀光局於 2018 年公告訂定「觀光地區與風景特定及自然人文生態觀光地區觀光保育費收取辦法」，針對觀光局所屬 13 處國家風景區中（綠島屬於台東縣政府管轄，不適用於該辦法），包含觀光地區、風景特定區、自然人文生態景觀區等特定區域收費，且目的是為了為維持自然生態保育、永續經營台灣特有的自然生態與人文景觀資源及環境，針對特定景點可收取每人最高 200 元的觀光保育費。先前傳出小琉球及蘭嶼都有意徵收「觀光保育費」，但根據了解，目前仍卡在費用收取範圍、費率等問題，後續也要送交通部備查後才能實施。至於是否能比較外國收取「觀光稅」？雖然地方縣市政府或鄉鎮市可依照《地方稅法通則》，視自治財政需要開徵特別稅課，但仍要送財政部及主計總處審查後才可實施。而且稅金要怎麼收？收到後要用在哪？地方首長能否承擔「加稅」的惡名？這些也都是必須討論的問題。例如，鹿谷鄉公所 2019 年通過「人文交通觀光環境生態資源維護協力臨時稅」自治條例，明訂旅客進入溪頭園區、台大茶園、鳳凰谷鳥園 3 處觀光景點，入園須支付 10 元觀光税，當時號稱全台首例，但到現在也沒有下文。觀光界人士直言，無論是「觀光保育費」或「觀光稅」，法源依據牽扯甚廣，台灣要真的實施，確實有難度。靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰建議，國旅人潮過多不但會降低旅遊品質，也會對環境造成壓力，並且排擠當地居民的民生資源，應該要評估離島可容納的旅客最大量，政府也要與交通船業者研擬總量原則，才可以兼顧環境又能維持旅遊品質。此外，黃正聰也提醒，業者也應該要趁這時候開發新的旅遊玩法，並朝精緻旅遊的方向前進，做出品質及口碑，民眾才會埋單。

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