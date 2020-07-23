南鐵最後拒拆戶強拆喊卡　鐵道局：避免衝突擴大

▲警方集結準備進入陳家。（圖／記者陳聖璋攝，2020.07.23）

▲鐵道局中工處主任工程司吳志仁宣布暫緩拆除。（圖／記者陳聖璋攝，2020.07.23）

▲南鐵地下化工程拒拆遷戶僅剩陳致曉家一戶未簽切結書。（圖／記者陳聖璋攝，2020.07.23）

台南鐵路地下化工程排定23日清晨，拆除最後一戶拒拆遷戶，這戶是反南鐵東移自救會會長陳致曉家；從昨天下午開始，聲援擋拆人士陸續至陳家集結擋拆，6點多，警方集結進入陳家，隨即又退出，現場一度僵持不下，最後鐵道局為避免衝突擴大，強拆行動緊急喊卡。從22日下午開始，2、30位來自各地的聲援擋拆人士陸續抵達陳家集結，徹夜守護擋拆，陳致曉90歲高齡的母親也堅持不離開；23日清晨5點左右，大型重機具在陳家後門待命，警、消、救護人員也陸續到現場。6點多，警方與鐵道局中工處人員進入陳家，欲勸離陳致曉及聲援擋拆人士，但被拒絕，隨即退出陳家，陳致曉及聲援擋拆人士與現場警力對峙，中工處數度欲與陳致曉當面溝通均遭拒，現場一度緊繃。陳致曉與聲援擋拆人士頭綁布條，抗議政府違反人權、強拆民宅，不斷喊著口號，與中工處人員、警方戒護警力對峙，聲援擋拆人士更將鐵門關上，不讓中工處人員及警方進入。中工處人員多次在門外喊話，要求與陳致曉溝通均遭拒，中工處進而表示，派代表進入陳家與陳致曉溝通；陳致曉表明，不接受「兵臨城下」的溝通。現場氣氛一度十分緊張，7時20分左右，現場警力突然撤退，鐵道局中工處主任工程司吳志仁宣布強拆作業暫緩，將與台南市政府協調強拆日期。吳志仁指出，陳致曉拒絕與鐵道局溝通，22日下午就有民眾在現場屋內聚集，基於考量現場民眾人身安全，減少衝突及社會成本，因此，強拆行動暫緩；拒拆戶已有4戶簽下切結，將於8、9月自行拆除、點交遷離，目前只剩陳致曉家1戶待拆，鐵道局中工處將在近日與台南市政府協調，擇期再執行強拆作業。得知強拆暫緩後，陳致曉表示，他心裡並沒有太多的愉快或興奮，因為強拆令仍在，如果政府有意願要溝通，很簡單，不要用警察來溝通，先撤除強拆令，南鐵3、400戶也只剩他一戶，陳致曉強調，「我的訴求很簡單，就是原屋保留，技術上的問題由他們自行克服」。台南鐵路地下化工程具拆遷戶剩下5戶，在鐵道局中部工程處陸續溝通下，目前僅剩反南鐵東移自救會會長陳致曉家，尚未同意點交地上物，其他4戶則已簽署切結書。