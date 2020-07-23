威力彩上看25億！命理師曝「好運4生肖」　再揭幸運數字

▲威力彩今晚上開出的頭獎上看 25 億元。（圖／NOWnews 資料照）

威力彩頭獎連摃 46 期，台灣彩券預估，今（ 23 ）日開獎的頭獎獎金上看 25 億元，若一注獨得，將成今年度最高單注獎金，吸引不少彩迷投注試手氣。據《 NOWnews 今日新聞》訪問命理鳥卦算命師王馨怡，王馨怡老師分享下半年好運爆棚的 4 個生肖，以及個別的幸運數字，更祝福「今天有 25 億的大財，願大家都能美夢成真」，來看看你是否也上榜？有玉堂吉星並有六合拱照，家中生百福，行善必有貴人助之遇，吉財利通達，力行善事，家庭吉慶多，財從人心願，福自天降來，人行光彩，吉慶之兆。幸福福德，天德吉星拱照，財喜臨門，名利雙收，但防小人口角生煩，三合扶助，貴人助力，財源廣進，美盡善也。有將星帶權，事業丕興，名利雙收，又妙有金匱吉星拱照，財運亨通，萬物皆自得，慎防財多身弱，生意興隆得意從心願，六合臨照財喜盈門，運開守月千山秀，花開園中萬里香，萬天星斗現，無處不光明。龍德紫薇吉星拱照，又有玉堂貴人高照，喜慶盈門，官職晉升，名利顯達，逢凶化吉，萬事亨通，人逢喜事精神爽，月到中秋格外明，財喜臨門，但防小人暗害，破財官災。（編輯：賴詠璿）