李眉蓁論文風暴延燒！律師揭藍營真正危機：瞧不起高雄人

距離高雄市長補選不到 1 個月時間，國民黨候選人李眉蓁卻爆出涉及抄襲他人論文的風波。李眉蓁認為自己被放大檢視，委屈強調她現在能理解韓國瑜的心情，以及為何許崑源議長會從17樓跳下去。對此，律師呂秋遠就針對論文抄襲事件回應感嘆「國民黨根本瞧不起高雄人」，表示繼韓國瑜之後推出的候選人不像樣、不認錯。

律師呂秋遠昨（ 22 ）日針對李眉蓁發表論文抄襲的回應表示看不下去，「不是只有『你沒真』的論文而已，而是國民黨根本瞧不起高雄人，韓國瑜是什麼樣子，大家已經知道，而韓國瑜被罷免以後，國民黨也不願意推出像樣的候選人，而是推出一位至今仍不認錯的候選人」。

▲呂秋遠律師臉書發文。（圖／翻攝自呂秋遠臉書）

同時呂秋遠更點出國民黨危機在於國民黨現在沒有理念、沒有靈魂、沒有主張「輸掉高雄市長補選，目前大概是意料之中的事情。這場補選戰役，即便失敗了，也不會有人認為國民黨立刻就會瓦解。問題在於，都明明已經是抄襲，到底為什麼不直接道歉認錯，而是要開地圖砲，一次把蔡英文、韓國瑜跟許崑源拉進來」。

文末，呂秋遠更是語重心長地提到國民黨裡每個人都只想到自己前途，無能徵召有能的人擔任候選人，至少創造「雖敗猶榮」的成績，並反問「現在只剩下一個搞不清楚丹丹漢堡賣什麼、論文抄襲123頁，還拒絕認錯的候選人，這個黨，對得起他們的支持者嗎」。（編輯：楊智傑）