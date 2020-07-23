三倍券怎麼換現金？經濟部1張圖讓你秒懂　揭2大兌現管道

隨著行政院振興三倍券上路，民眾在興奮討論要花在哪裡的同時，收到三倍券的店家也擔心該如何將振興券換成現金。經濟部今（23）日就表示，即日起開放收到振興三倍券的店家兌換現金，有統一編號的店家直接到金融機構兌領，沒有統一編號者，可委託有統編的商圈組織、夜市管委會、市場自治委員會等單位兌換。

政府各部會陸續發放振興券以刺激國內消費，經濟部就提醒已經收到民眾消費使用「振興三倍券」的店家，全台 60 家金融機構、約 6221 個分行，即日起開始辦理三倍券的兌領作業，就算是攤商、運將、農漁民或自營作業者等沒有統編的民眾也能就近尋找分行方便換現。

▲經濟部提醒收到三倍券的店家即日起可以開始兌現。（圖／經濟部）

經濟部也提到有統一編號的店家可以直接前往金融機構，於三倍券背面填寫營業人名稱、銷售日期、營利事業統一編號、負責人姓名，並在兌領單上填寫存（匯）入帳號，就可以進行兌領。至於沒有統一編號的店家，可委託委託有統編或類統編的商圈組織、農漁會、市場或攤販集中場（區）管理組織、產業公（工、協）會等組織代為兌領，向銀行或郵局兌現後再發給店家。

此外，為節省作業時間，經濟部也提醒，建議店家優先到開戶銀行進行兌領；至於委託公協會組織代領者，代領人兌領當天將款項轉匯至委託店家帳戶，不用收匯款手續費。（編輯：楊智傑）