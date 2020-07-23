李眉蓁論文風暴　元智校長吳志揚曝科技雙面刃

▲元智大學校長吳志揚今（23）日表示，隨著科技資訊的發達，抄襲看似變得相當簡單，不過科技也讓抄襲變得更加容易發現。（圖／NOWnews資料照）

高雄市長補選因為國民黨籍候選人李眉蓁的論文風波再度掀起討論，也讓各界好奇台灣的學術界對於的論文審查機制，元智大學校長吳志揚今（23）日表示，隨著科技資訊的發達，抄襲看似變得相當簡單，不過科技也讓抄襲變得更加容易發現，比對軟體在近10年就已經被運用的學術審查上，抄襲的情事也會越來越少。





元智大學人文社會學院院長劉宜君指出，以人文社會科學來說，比較算是想法的陳述，的確有時候有近似的狀況，不過在書寫的時候的確有參考別人的想法，就一定要標示出原始的想法，其實早期在台灣學術圈在引用方面並沒有那麼嚴謹，現在也都有科技產品可以比對，這十多年來學術圈也更加注意。





吳志揚說明，在學術引用上，科技部也有相關規範，近10年也已經仔使用科技比對軟體，台灣這幾年抄襲的狀況應該是越來越少，也不會因為領域的不同有很大的差距，元智大學也有開設相關的學術倫理或是論文寫作課程，從大學部開始校內就相當在意，甚至對於實驗室的筆記記錄也都要很清楚。





吳志揚進一步指出，引用的觀念差異一直在演變，現在可能連一小段話的相同都會並未標示，都會有抄襲的一路，技術越進步，論文的檢視也會越公開透明，另外，論文就是希望大家來看，甚至希望別人引用，如果選擇不公開論文，外界心中也會存在問號。



