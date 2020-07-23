後疫情時代招生　元智大學推動智慧校園搶才

後疫情時代來臨，除了產業即將復甦，高教界也更摩拳擦掌準備迎接即將到來到開學季，由於疫情衝擊，外界預估今（109）年度的第一新生除了會投身生科、公衛等科系外，因為口罩發放、邊境管制技術等等，AI、數位學習可能也是亮點科系，對此，元智大學今（23）日舉辦記者會表示，校方未來將專注於數位教育與跨領域學習，更打造智慧校園，讓學生能將數位學習實際運用。





元智大學吳志揚說明，元智大學近年持續推動數位校園與數位課程，也全面性推動程式語言教育和新雙語教育等全英文課程，與中央的未來的教育方向不謀而合，學校早在4年前就開始超前部署，除了和遠東集團合作，提供實習、就業機會，短期的國外移地教學、交換生等計畫也持續進行。





元智大學教務長曾芳美說，元智透過必修程式語言、數位跨域微學程等方式，讓學生藉由真實的議題來學習人工智慧的相關應用。元智大學人社院院長劉宜君說明，學院下的應外系與英語學士學位學程結合AR、VR，並與資訊學院合作日語機器人等，而在中文系也利用VR技術說古文故事、藝術設計系利用3D列印作為媒介，利用這些數位工具進行學習，軟實力也可以藉由科技展現出來。





另外在疫情之後，人類的生活方式改變，校方也抓緊趨勢，極力推動智慧校園，包含佈建智慧感測網路，其中智慧環境監控上，教室的空氣品質、二氧化碳濃度與濕溫度都可以即時監測，同時追蹤用電消耗，同時也開發智慧校園物聯網，掌握校內所有同車位的使用狀況，同時利用Line APP讓學生能及時使用、互動，未來希望持續擴建智慧校園的功能，同時與學生共同開發，讓學生有程式實作的經驗。



