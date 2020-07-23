關子嶺特色花燈完工　黃偉哲獻花燈手藝初體驗

即將邁入第16年的關子嶺溫泉美食節，台南市觀旅局今年特別與在地溫泉的業者與協會合作「特色花燈製作研習營」，研習營在民眾與師生經過四天的腦力激盪，18款花燈即將宣告完工﹔今（23）日台南市長黃偉哲特別前往仙草國小為現場燈藝師與各組研習學員們加油打氣。





黃偉哲表示，關子嶺溫泉季已成為觀光的一大盛事，不管是三倍券、農遊券、藝FUN券，都希望大家來到白河，來到關子嶺，報復性用光它，享受溫泉節活動或是購買文創商品及溫泉旅館住宿，都是很好的用法。





今天黃偉哲也首次獻藝體驗傳統花燈製作，跟著社區民眾一起投入﹔他強調，花燈有著諸多意義，點亮花燈祈求來年平安順利，燈與「丁」發音相近，也用來求子添丁，求取功名避邪平安。





黃偉哲也指出，為了重現傳統燈藝的精湛藝術，非常感謝中華花燈藝術學會與市府合作，更要感謝在地溫泉業者與協會對活動的支持與力挺，相信透過這次研習可讓大家認識燈藝文化及體驗花燈製作的辛苦，更可以對關子嶺多一份認識，這點滴過程都是培養未來學子們多方才藝的養分，也代表著薪火相傳的重要，更為關子嶺觀光發展再次畫下一個里程碑。





南新國中美術班說，他們第一次體驗如此大型的花燈製作，很特別也很有成就感！



▲南新國中美術班製作「火王爺」花燈上色。（圖／記者林怡孜攝，2020,07,23）

105年推出的火王爺夜祭巡行打響了關子嶺溫泉美食節的特色，5米高的火王爺、大鵬金翅鳥2座大型主燈領頭的夜祭巡行活動已是每年的重頭戲，吸引眾多遊客參加﹔今年為了讓更多人可以體驗抬花燈的樂趣，關子嶺在地協會及業者合作推出19座2米高的小型花燈，經過大家的參與，即將在明天完成及進行試燈，期待在溫泉美食節開幕當天一同亮相時，大家呼朋引伴再一起來體驗。



