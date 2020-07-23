女吃海底撈慶生！店員「貼心服務」笑翻網友：難道是盜版

台灣人愛吃火鍋的程度不分季節、不分氣候，不論是個人平價小火鍋、日式鍋物、吃到飽火鍋或麻辣鍋都各有自己的忠實粉絲擁護。近日就有女大生與家人前往知名火鍋店「海底撈」慶祝生日，而一向以貼心、服務周到的店員竟然自動奉上蛋糕及卡片祝賀，但當她仔細一看卻發現店員的卡片上卻有一個尷尬的小錯誤，讓她忍不住笑問「吃到盜版嗎」。

近日一名女大生在《Dcard》分享自己與家人到海底撈享用生日大餐，而餐廳也特別安排店員送上小蛋糕並在用餐的客人面前唱生日歌慶祝，讓她十分感動。但仔細一看蛋糕上的手寫小卡片卻發現除了寫著「祝你生日快樂、平平安安、身體健康」外，卻不小心把「海底撈」寫成「海派撈」，讓她頓時覺得自己吃了盜版海底撈，還開玩笑地問「店員你累了嗎？」。

▲店員寫錯店名，瞬間成為「海派撈」的生日餐，讓網友大喊「甘阿捏」。（圖／翻攝自 Dcard ）

這張誠意滿滿卻意外出糗的手寫卡片讓不少人哈哈大笑，不過也有部分網友認為這張卡片錯字太多沒誠意，尤其是將店名寫錯更是大忌，留言掀起兩派人馬的意見大戰。不過底下留言其普遍力挺店員「字不好看會怎麼樣嗎？現在的客人怎麼那麼難取悅」、「從留言就可以看出一堆奧客」、「海派撈？甘阿捏？」、「寫錯沒關係，開心才是重點」。

此外，該名店員的女友也在底下留言表示自己男友剛進海底撈工作不久，更提到在海底撈工作「需要注意到的細節真的很多」，自己每天都看得見他的努力，表示「我不認為這樣很丟臉，他很認真我很驕傲」，原 Po 也接著回應「字醜真的沒什麼，畢竟不是每個人天生字就寫的好看」，表示自己是有感受到誠意的。（編輯：楊智傑）