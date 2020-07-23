日本調查！虛偽雙面人的12特徵　公認「這句話」最不可信

▲日本綜藝節目調查，列出虛偽「雙面人」的 12 個特徵。（圖／翻攝自《この差って何ですか？》節目截圖）

大家在職場上一定都有認識一些「人前人後」的同事，這些人總是喜歡到處說人長短，對 A 說 B 的壞話，對 B 又說 C 的壞話，給人感覺就是非常不真誠。遇到這種同事真的只能敬而遠之，但是要如何一眼辨識出對方是不是「雙面人」呢？日本節目透過實際訪查，列出了 12 個虛偽「雙面人」的行為特徵，一起來看看吧！日本綜藝節目《この差って何ですか？》，日前上街訪問民眾，詢問他們在日常生活中是否有認識言行表裡不一的朋友、他們的行為特徵為何？而調查結果揭露的 12 大特徵如下：1. 常把「我跟你講，你不要跟別人講」掛在嘴邊的人。基本上口頭禪是這句話的人，任何秘密告訴他都會馬上被公開，最不能夠相信。2. 老是講「原來是這樣啊」、「是喔」的人，這些人在對話中很敷衍，通常和你交談的同時心裡都在盤算其他事情。3. 經常換社群網路大頭貼的人，許多日本民眾認為這是輕浮的表現。4. 經常看穿別人心思的人，在這種人面前讓人覺得沒有安全感。5. 會對店員發牌氣的人，有些人對朋友很溫柔，但對店員卻很不客氣，也被公認是「虛偽」的表現。6. 對上司畢恭畢敬、對下屬卻態度很差的人，也是職場上公認難以信賴的同事。7. 把電視上看到的事情、講成好像自己親身經歷的人，被認為是吹牛大王，且容易斷章取義。8. 很喜歡誇讚自己有多厲害的人。9. 事事喜歡與人比較，尤其總是在強調自己平常工作多累、多辛苦的人。10. 在社群網路上只上傳特定照片的人，只展露自己光鮮亮麗的一面，朋友不夠正就不會分享合照，這種人也讓人難以信賴。11. 熱衷投資話題的人，不管聊什麼都會聊到投資賺錢的人。12. 常常說自己認識名人的人，喜歡藉著強調自己認識名人來顯得高人一等。（編輯：倪浩軒）