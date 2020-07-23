搶票要快！中秋、國慶離島機票　27日同步開賣

中秋節及國慶日分別有 4 天及 3 天連假，民航局今（ 23 ）日宣布，針對目前需求較高之金門、澎湖及馬祖航線已協調航空公司妥適規畫相關航班，兩假期機位同時統一於 7 月 27 日上午 9 時起開放訂位。民航局表示，今年秋假期自 10 月 1 日至 4 日有 4 天連假，規畫 9 月 30 日至 10 月 5 日為疏運期，共計 6 天；國慶假期則自 10 月 9 日至 11 日有 3 天連假， 10 月 8 日至 12 日為疏運期。民航局說，由於兩假期時間相當接近，考量民眾可能有跨假期安排行程需求，決定於同一天開放訂位。中秋及國慶連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規畫航班。民航局指出，在各航線運能提供方面，中秋連假澎湖航線（不含澎湖－金門航線）計 742 架次、 66,868 個座位數；金門航線計 448 架次、 43,816 個座位數；馬祖航線計 160 架次、 10,840 個座位數；上述 3 離島航線共計提供 1,350 架次及 121,524 個座位數。國慶連假澎湖航線（不含澎湖－金門航線）計 616 架次、 55,506 個座位數；金門航線計 370 架次、 36,740 個座位數；馬祖航線計 134 架次、 9,080 個座位數；上述 3 離島航線共計提供 1,120 架次及 101,326 個座位數。民航局提醒，中秋及國慶連假，於尖峰時段 9 月 30 日至 10 月 2 日、 10 月 8 日至 10 日台灣出發往離島方向，以及 10 月 3 日至 5 日、 10 月 10 日至 12 日離島出發回台灣方向機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制，讓有限的空運資源獲得更有效利用，旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。