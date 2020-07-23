澎連日高溫珊瑚白化！中研院陳昭倫憂釀生態浩劫

澎湖島這個月受到觀光人潮與熱浪雙重襲擊，島上不僅是民生物資短缺，就連澎湖海域一代的珊瑚，也因為兩個月以來的連續高溫現象，正面臨了一場生態浩劫。海洋生物的專家學者提出警訊，望安以北的冷水區已被暖水入侵，若8月持續沒有颱風大雨降溫，澎湖海域的珊瑚礁恐將全面失守，值得有關單位盡快擬定保育之策略。



▲6月以來受到熱浪無情的襲擊，東吉、七美、嶼坪等海域都出現嚴重珊瑚白化現象。這是七美第二級白化的萼柱珊瑚近拍。（圖／陳昭倫提供） 澎湖一向是台灣珊瑚生長最多的海域之一，但6月以來受到熱浪無情的襲擊，東吉、七美、嶼坪等海域都出現嚴重珊瑚白化現象，上週中研院研究員陳昭倫及澎湖海洋生物研究中心主任謝恆毅等人，針對澎湖海域的珊瑚生態，進行由南到北的近距離潛水觀察，包括望安、東吉、七美、嶼坪、青灣等海域，其中發現東吉、七美、嶼坪海域已經有較為嚴重的白化現象，尤其東吉港內柱狀軸孔珊瑚白化最為嚴重，薰衣草森林桌狀珊瑚及七美萼柱珊瑚也有褪色現象。



▲依據陳昭倫觀察，最嚴重的東吉港內珊瑚已達2-3級，今年首度出現望安以北冷水區被暖水侵入的問題。（圖／陳昭倫提供） 依據陳昭倫觀察，最嚴重的東吉港內珊瑚已達2-3級，雖然當地潛水人員表示，每年夏季都會出現珊瑚白化現象，隔年春季又會再生，但陳昭倫在澎湖潛水研究20餘年，今年首度出現望安以北冷水區被暖水侵入﹔今年依據美國國家航空暨太空總署資料顯示，澎湖全島都被熱浪壟罩，暖水越過黑水溝，侵入望安以北冷水區海域，若8月底前都沒有颱風侵台降溫，恐怕連望安以北都會失守，台灣珊瑚庇護所澎湖會面臨生態浩劫。





不過澎湖保育人士陳盡川則認為，珊瑚的白化現象在反應它的生理感受，但除了温度也會有其他因素可能造成珊瑚的白化，例如病毒的感染，這種現象一直在南方四島海域輪迴流行著，每年都會造成大區塊的片狀微孔珊瑚的死亡，死亡的珊瑚礁會慢慢崩潰分解，直到新生的珊瑚蟲附著生長，再創珊瑚生機（需要3~5年的演進）。



