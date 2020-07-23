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澎連日高溫珊瑚白化！中研院陳昭倫憂釀生態浩劫

記者張塵/澎湖報導-2020-07-23 19:43:08
▲澎湖海域珊瑚因兩個月以來的連續高溫現象，正面臨了一場生態浩劫，若8月沒有颱風大雨降溫，澎湖海域的珊瑚礁恐將全面失守。（圖／記者張塵攝，2020.07.23）

澎湖島這個月受到觀光人潮與熱浪雙重襲擊，島上不僅是民生物資短缺，就連澎湖海域一代的珊瑚，也因為兩個月以來的連續高溫現象，正面臨了一場生態浩劫。海洋生物的專家學者提出警訊，望安以北的冷水區已被暖水入侵，若8月持續沒有颱風大雨降溫，澎湖海域的珊瑚礁恐將全面失守，值得有關單位盡快擬定保育之策略。

▲6月以來受到熱浪無情的襲擊，東吉、七美、嶼坪等海域都出現嚴重珊瑚白化現象。這是七美第二級白化的萼柱珊瑚近拍。（圖／陳昭倫提供）
▲6月以來受到熱浪無情的襲擊，東吉、七美、嶼坪等海域都出現嚴重珊瑚白化現象。這是七美第二級白化的萼柱珊瑚近拍。（圖／陳昭倫提供）
澎湖一向是台灣珊瑚生長最多的海域之一，但6月以來受到熱浪無情的襲擊，東吉、七美、嶼坪等海域都出現嚴重珊瑚白化現象，上週中研院研究員陳昭倫及澎湖海洋生物研究中心主任謝恆毅等人，針對澎湖海域的珊瑚生態，進行由南到北的近距離潛水觀察，包括望安、東吉、七美、嶼坪、青灣等海域，其中發現東吉、七美、嶼坪海域已經有較為嚴重的白化現象，尤其東吉港內柱狀軸孔珊瑚白化最為嚴重，薰衣草森林桌狀珊瑚及七美萼柱珊瑚也有褪色現象。

▲依據陳昭倫觀察，最嚴重的東吉港內珊瑚已達2-3級，今年首度出現望安以北冷水區被暖水侵入的問題。（圖／陳昭倫提供）
▲依據陳昭倫觀察，最嚴重的東吉港內珊瑚已達2-3級，今年首度出現望安以北冷水區被暖水侵入的問題。（圖／陳昭倫提供）
依據陳昭倫觀察，最嚴重的東吉港內珊瑚已達2-3級，雖然當地潛水人員表示，每年夏季都會出現珊瑚白化現象，隔年春季又會再生，但陳昭倫在澎湖潛水研究20餘年，今年首度出現望安以北冷水區被暖水侵入今年依據美國國家航空暨太空總署資料顯示，澎湖全島都被熱浪壟罩，暖水越過黑水溝，侵入望安以北冷水區海域，若8月底前都沒有颱風侵台降溫，恐怕連望安以北都會失守，台灣珊瑚庇護所澎湖會面臨生態浩劫。

不過澎湖保育人士陳盡川則認為，珊瑚的白化現象在反應它的生理感受，但除了温度也會有其他因素可能造成珊瑚的白化，例如病毒的感染，這種現象一直在南方四島海域輪迴流行著，每年都會造成大區塊的片狀微孔珊瑚的死亡，死亡的珊瑚礁會慢慢崩潰分解，直到新生的珊瑚蟲附著生長，再創珊瑚生機（需要3~5年的演進）。

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