男點冰炫風整杯滿出來！老饕曝「隱藏點法」：免費升級

炎炎夏日真的讓人熱到發昏，此時最適合來份冰品消暑，今（23）日就有網友在臉書分享自己買了一杯麥當勞的熱賣「森永牛奶糖冰炫風」，但仔細一看就可以發現他手中杯子內的冰跟料跟別人不一樣，別人可能只有七分滿，他的冰炫風卻是整杯滿出來！讓不少網友羨慕「到底怎麼點的」，掀起眾人討論。

近日有一名男網友在臉書社團《爆廢公社》 Po 出一張「滿到溢出來」的冰炫風，甚至問網友「你是不是想問，店員是不是我朋友」，不少人就好奇「太誇張！有夠滿」、「這是三倍的冰炫風嗎」、「這種員工我都要給五顆星」、「為什麼我買到的都半杯」、「我自己吃員工餐都沒這麼滿」。

▲網友分享自己手中「森永牛奶糖冰炫風」份量超滿。（圖／翻攝自臉書《爆廢公社》）

對此，原 Po 也在留言中揭曉手中這杯「冰炫風」為什麼比別人的看起來還要滿，他表示自己並沒有「走後門」，而是使用麥當勞的甜心卡「買 A 送 B 兩個裝在一起，免費升級加量」，讓不少民眾看了驚呼「這量我還以為你是遇到麥當勞傳說中的塞爆」、「生活智慧王耶」。

最後原 Po 也分享，有甜心卡的民眾「跟店員說加在一起，蛋捲冰淇淋的餅乾我是跟店員說不需要，如果喜歡也能加進去，但是冰淇淋量就會變少，因為杯子就這麼大」，隱藏點法曝光後，不過也有部份網友就認為「這樣吃起來味道不對吧」、「還沒吃完就融光啦」、「我是店員應該會蠻傻眼的」。（編輯：楊智傑）