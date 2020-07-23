基隆鎖管季開跑　林右昌揪大家體驗夏夜海釣趣

讓許多民眾引頸期盼的基隆鎖管季，今(23)日晚間在市長林右昌與金鐘獎最佳行腳節目主持人吳鳳的海味料理PK秀後，正式揭開序幕；吳鳳也帶著妻小參與基隆鎖管季夜釣體驗首發團，由基隆外海欣賞基隆嶼的夕陽美景，深度體驗基隆夏夜海釣樂趣。基隆市政府表示，吳鳳在活動的現場除分享個人釣魚經驗，還在用基隆最新鮮、最當令的海鮮，與林右昌進行基隆海味的創意料理PK；林右昌端出融合香酥白帶魚捲、新鮮鎖管及黃金飛魚卵的基隆三寶，吳鳳則以基隆海味沙拉，將基隆特有海鮮進行絕妙混搭！林右昌說，現在海上休憩觀光相當熱門，鎖管季內容豐富，包括海釣學院、漁村體驗等，可以從早玩到晚，白帶魚、鯖魚、竹筴魚跟鎖管都是現在出海夜釣的當季食材；市府努力在夏季行銷基隆的漁產，希望創造更多的產值、讓遊客停留在基隆的時間拉長，把遊客口袋裡的錢在基隆花完，除了提升旅客人數，更要提升服務品質，讓基隆成為遊客流連忘返的地方。基隆市政府產業發展處指出，今年初受到疫情的影響，許多年度活動規劃延期或是暫停舉辦，不過近期疫情趨緩，準備規劃國內旅遊的民眾，當然不能錯過基隆；今年的鎖管季，市府推出多種海上休閒玩法，例如升級版的「海釣學院」、六條兼具知性及網美最後的深度漁村旅遊路線及基隆美食特搜等，都可搭配振興三倍卷、農遊卷使用，樣樣精彩！今年基隆鎖管季特別開辦海釣學院夜釣體驗活動，從即日起至9月底前天天開班！以基隆市四季不同釣魚主軸進行開班，7至8月的新手夜釣體驗班是以白帶魚、鯖魚及竹筴魚為主要目標魚種；另外，今年也特別搭配振興消費卷推出基隆嶼登島、黃昏夜釣體驗及船長私房料理等多元體驗內容套裝優惠，活動更多資訊可至基隆鎖管季的活動網站查詢。