即將成為幸福人妻？2020年底前「4大星座女」閃婚運超強

▲知名塔羅牌老師艾菲爾（圖／翻攝自塔羅牌老師艾菲爾臉書）

結婚對於大多數人來說，是人生中的大事，雖然必須謹慎小心挑選適合自己的伴侶，但也有不少人會選擇「閃婚」，也就是交往短時間內就決定結婚，有的人是奉子成婚，也有的人認為是在對的時間遇上對的人。知名塔羅牌老師艾菲爾公布，從現在起到年底前，婚運降臨，特別有閃婚運的「4大星座女」，而老師也提醒，記得同時參考太陽丶上升以及金星。年底前，單身的小白羊最有可能閃電結婚，尤其要注意的是，無論是有伴侶還是單身者，你都很有可能意外懷孕丶奉子成婚。陽曆 11 月份是最適合確定兩人戀愛關係的時間點，尤其是已屆適婚年齡的白羊座，會突然獲得穩定踏實的愛情，讓你瞬間動了想婚的念頭，因為你知道自己找到了對的人。老師要特別提醒你，如果你目前還沒有要生寶寶的打算，建議你要做好避孕措施，因為這是個很容易有意外驚喜的時刻。年底前，水瓶原本毫無波瀾的寧靜生活，突然激起一陣水花，你的感情運勢變得十分活躍，你的內心裡燃燒著想要戀愛的渴望，終於下定決心要走出自己的小圈圈，張開雙臂迎接感情的到來。也許是心想事成，你想談戀愛，果真有親友幫你介紹一卡車的優質對象。這些親友都很了解你的喜好，一看到覺得適合你的對象，便會拉你出來聚聚、認識新朋友，這自然搭起你的桃花橋樑。個個都是精挑細選，讓你直接遇見一拍即合，想立刻閃婚的對象。年底前，獅子座眼看到身邊朋友一個個都有了伴侶，自己也很渴望身邊有個人能陪伴。其實你在年初就已經動了想婚的念頭，但是因為疫情的關係，出門機會少，讓你的桃花開不起來，你現在正期待夏季桃花的到來。有伴侶的你，將有機會在這個夏季結束前，將自己的終身大事訂下來。還是單身的你記得多出門活動，例如多參與朋友間的聚會丶去一個自己超喜歡的偶像明星的演唱會，或是熱鬧的場所，最容易有意想不到的美好艷遇。年底前，你將迎來愛情上的大好運。可能一出家門，就在轉角遇見令你怦然心動的那個他，或是在咖啡廳喝下午茶有艷遇丶被搭訕的機會。有暗戀對象的你，若想要告白，可以尋求共同好友的幫助，在熱鬧的氣氛下，對方也難以拒絕你的熱情，跟你說 Yes 。有伴侶者，這是個適合結婚的時機，可能對方會突然向你求婚，或是詢問你對於結婚這件事的看法，甚至有可能雙喜臨門，在談論婚嫁的時刻就發現自己懷孕，是喜上加喜的大好事。（編輯：郭佩蓉）