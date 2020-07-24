網購買到瑕疵品！賣家「超狂要求」全場驚呆：以為被騙了

▲原 Po 向賣家反應收到瑕疵品。（圖／翻攝自《爆廢公社》）

▲賣家要求他「直接砸壞」讓他狂冒冷汗。（圖／翻攝自《爆廢公社》）

▲最後故障滑鼠只能面臨粉身碎骨的下場。（圖／翻攝自《爆廢公社》）

隨著科技進步，人們的消費方式和習慣也漸漸傾向透過行動裝置在網路上購買，既快速又方便，還能自行選擇取貨地點，網購的便利成為不少人日常生活不可或缺的一環。不過網路購物最怕收到瑕疵品卻遇到無良賣家，近日就有網友遇到收貨後發現故障，沒想到賣家卻叫他「直接砸爛」，讓該名網友擔心是不是遇到無良賣家，引發眾人討論。近日在臉書《爆廢公社》有網友就分享自己在電商平台上購買了一款知名電競品牌的滑鼠，結果開心收貨卻發現拿到了故障品。而向賣家反應拿到瑕疵品後，賣家除了表示會「重新補寄」，還另外要求原 Po 把故障滑鼠「直接砸爛」並附上照片，讓原 Po 傻眼「本來想說踩雷了」，同時也表示這種處理方式實在是「很爽快」。不過這款「處理方式」並非少數，許多網友看了也紛紛分享「之前買淘寶的東西也是有瑕疵，賣家也是叫我弄壞他拍照回傳」、「我也遇過，主要是要附已報銷的照片」、「是怕舊品其實是好的被二次販賣，所以要求要破壞掉舊品」、「砸了以後確保你無法再用，再寄一個給你」、「我也遇過，東西超硬我還拿錘子」。此外，也有不少網友就不禁歪樓以為結局會神逆轉，在底下留言「我以為會出現：好的，人為損壞是不能退換的」、「砸了以後：抱歉，人為損壞不接受退換」，原 Po 也回應「我也以為被騙了」。另外有內行網友就回應「滑鼠出保都是這樣搞的，有問題寄回去也是垃圾，還多一條運費，砸爛只是要確認不能使用而已」。（編輯：楊智傑）