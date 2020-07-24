返鄉不能關總電源！房東驚吐「理由」　女大生崩潰：虧爆

▲原 PO 指出，房東說不可以關掉總電源，不然會讓隔壁房客無法正常收看電視。（圖／翻攝自 PTT ）

對於大學生來說，租屋是相當常見的事，因此可能遇到各種奇怪的租屋問題。昨（ 23 ）日一名女大生就在 PTT 上抱怨房東的「大問題」，表示自己因要返鄉回家一個月，為了安全將房間的總電源關掉，但房東把MOD機上盒裝在她房間，因此向她反應，「這樣隔壁房客無法正常收看」，網友們聽到認為，這樣虧大了。原 PO 在 PTT WomenTalk 板上發文表示，「房東把 MOD 的機器裝在我的房間裡，必須與隔壁房的室友一起共用，代表我房間的總電源一直不能關起來，但這次暑假會有一個月以上的時間不會回租屋處，為了安全問題先將總電源關起來了。」接著原 PO 更說到，「沒想到的是房東要我不可以關掉總電源，會讓隔壁房客無法正常收看 MOD 節目。甚至因為我不在租屋處的縣市，無法準時繳交貴的要死一度五元的電費，房東來訊息請我繳納」。最後原 PO 則說，「準備搬家了，房子一直有惡臭味，房客沒有人要打掃共用走廊，髒的要命。房東夫婦又很愛打探房客隱私，房東太太規定一堆，床墊凹陷又直接坐在床墊上當跳跳床說沒壞。」，這些情況也更使原PO受不了。網友看完抱怨文章後，紛紛傻眼回應，「等等，MOD 電費你要出嗎」、「這種機上盒是家電裡面最耗電的」、「你貼給房東看，問他電費怎麼處理」、「我也覺得好房東難遇，氣到想自己買，還好家裡能住 」、「如果數據機的電算進自己的電費，那的確要跟房東反應」、「這種房東當然先檢舉啊 」、「有些房東對他客氣結果不斷踩你底線」。（編輯：許智超）