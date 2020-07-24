狠男開車來回輾黑狗！下車「一舉動」引眾怒：太誇張

▲紅衣男下車查看，還往小黑狗身上補一腳。（圖／翻攝臉書社團「基隆人」）

讓紅衣男得到應有的懲罰。

太狠心！昨（23）日基隆一位男子開著休旅車，無視正在路邊地上抓癢的小黑狗，直接駕車從牠身上輾過，甚至在下車查看時，還往小黑狗身上補一腳並說「狗怎麼都不走？」，畫面曝光引發眾怒。飼主在臉書社團「基隆人」PO文表示，早上聽到狗狗的哀號聲就立刻跑出去，就目擊到紅衣男下車這一幕，紅衣男還向飼主抱怨「狗怎麼都不走？」，還說自己還被咬了一口，讓飼主以為對方是不小心撞到的。沒想到，飼主後來調閱監視器畫面，才發現休旅車駕駛前進的角度不但能看到小黑狗，竟在輾到牠後還拖行一段距離，甚至在下車察看時，還往小黑狗身上補一腳。這樣的過程讓飼主氣炸，「那個角度完全可以看到狗在那邊，以為牠會自己走開就可以直接輾過去？如果是小孩勒？」更後悔當時拿了衛生紙給紅衣男，對方之後還把垃圾隨手一扔留在地上。飼主最後也補充，這隻小黑狗已經養了很久，年紀稍大，這次被輾後「已經走了」。飼主並難過地說：「我知道可能會有人說為什麼不把狗拴好，是我們的問題，但我只想說這是心態問題」。另外，基隆市議員楊石城表示，已查到飼主及駕駛，入案調查中。不少網友看完這段殘忍的畫面後紛紛痛罵，「這心腸太狠了吧」、「根本從人行道下來就直接對準狗狗輾過去的啊」、「他是故意的，他一直踢牠還輾他，可惡欸」、「是故意的吧，來回輾過，真的是非常讓人痛心」，紛紛要求一定要（編輯：潘毅）