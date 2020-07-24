前房客的舊床墊能用？小資女曝「2大疑慮」　網突破盲點

▲女網友以「會用前人留下的床墊嗎？」為題在 PTT 上發文。（圖／翻攝自 PTT ）

無論是北漂族，又或是到異鄉工作賺錢，大多數人都會遇上租房一事，而租房的學問百百種，也常聽聞不少租房爭議或問題，就有一名女網友表示，前一位房客留下來的一般傢俱能用就用，但床墊感覺有較多疑慮，因此也詢問「大家會用前人留下的床墊嗎？」該名網友在 PTT WomenTalk 板上以「會用前人留下的床墊嗎？」為題，表示因為自己是小資族，能省則省，在租房時也是前一位房客留下什麼就盡量用，一般傢俱都沒什麼問題，但是床墊感覺就要想想，除了因是貼身物品，有衛生疑慮之外，心理上也會感到不對勁，所以才會發文詢問「大家會用前人留下的床墊嗎？有什麼實質問題會產生嗎？」。而網友們也紛紛給出建議，「肥肥我是自己買床墊疊上去」、「 有鋪自己的床單就還好吧？」、「 買一層乳膠薄床墊，再套床單跟涼蓆」、「 噴風倍清，日本有賣的除菌噴霧」、「當然要酒精擦一擦阿」、「買保潔墊舖上去」；也有網友回應，「我都買新的給租客耶！雖然不高檔但鐵定全新」、「租屋給好床墊其實很傷，別人用過的不用，不知道會住多久，重點是又很笨重，買新的還會送上來，舊的要處理有夠麻煩」。不過網友突破盲點，「那住旅館怎麼辦？」、「稍作清潔應該就可，旅館也是很多前人用的」；也有另外一位網友提醒，「如果租屋有附床墊，務必使用保潔墊，尤其是白色的，睡久泛黃房東直接要你賠新的」，建議民眾若有需租房，應一開始就和房東討論好有疑慮的部分，並且將合約看仔細，才能有效保障自己的權益。（編輯：郭佩蓉）