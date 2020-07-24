18縣市熱瘋了！北市38.9度再創新高紀錄

▲中央氣象局發布高溫資訊。（圖／中央氣象局提供）

入夏以來受到太平洋高壓影響，全台持續晴朗炎熱的天氣，依今（24）日中央氣象局的觀測資料顯示，台北市午後竟測得攝氏38.9度的最高氣溫。氣象局中午也針對全台18縣市發布高溫資訊，提醒民眾注意。氣象局表示，到今天為止，今年已經打破了四項歷史紀錄。其中包括了包含台北站7月份38度天數（截至目前已經共八天）、台北站7月份連續38度天數（截至目前已經連續五天）、台北站全年38度天數（截至目前共12天），以及台北站打破該站自1897年觀測以來，歷史上連續36度天數紀錄，從7月8日到今天已經連續16天達到36度。中央氣象局表示，今日受到太平洋高壓及西南風沉降影響，全台各地天氣晴朗炎熱，東南部易有局部焚風發生。氣象局針對花蓮縣縱谷，臺東縣、臺北市、新北市發布橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。另外，氣象局也針對嘉義市地區，南投縣、雲林縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷發布橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請民眾要加強注意。至於基隆市、金門縣地區，桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、臺南市近山區或河谷，氣象局也發布了黃色燈號，請民眾也要注意。氣象局提醒民眾，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。