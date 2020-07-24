新增3例個案全來自這裡　7／26起菲律賓入境全面機場採檢

台灣再傳新冠肺炎確診，中央流行疫情指揮中心今（ 24 ）日公布國內新增 3 例境外移入新冠肺炎病例，分別為 50 多歲男性（案 456 ）、 30 多歲男性（案 457 ）及 30 多歲女性（案 458 ），均自菲律賓返台，指揮官陳時中宣布， 26 日起菲律賓入境台灣的旅客，皆須配合機場採檢及檢疫。
陳時中表示，因菲律賓新冠肺炎情仍呈上升趨勢，為世界衛生組織西太平洋區署疫情最嚴峻的國家之一，且台灣自今年 7 月以來確診的 11 例境外移入個案中， 6 例自菲律賓移入，另有 4 例自菲律賓經我國轉機至香港後確診個案，顯示該國疫情風險高。為確保我國防疫安全與人民健康， 7 月 26 日起，自菲律賓飛抵台灣之所有旅客，一律須配合相關檢疫措施。
陳時中說明，國人及部分外國籍人士（持居留證或居留簽證、移工、境外生、外交公務等），無論有無症狀，入境時均須於機場完成採檢；有症狀者送至集中檢疫所等候檢驗結果，無症狀者返家或至防疫旅館完成居家檢疫 14 天。
至於未持有我國居留證的外國籍人士，仍須提供登機前 3 日內的新冠肺炎檢驗陰性報告，才能登機、轉機及入境台灣，並於入境後進行居家檢 14 天。
指揮中心指出，菲律賓近 2 周每日平均確診數約 1,600 例，佔西太平洋區 56% ，病例以大馬尼拉大都會區（ National Capital Region ）佔大宗，近 2 周每百萬人口確診數 203.5 例；全國累計確診數 74,390 例，僅次於中國大陸。
莊人祥補充， 7 月 1 日至 20 日共有 696 人自菲律賓入境，其中有 6 人確診，目前菲律賓來台班機一周有 7 班次，每班次旅客都在 50 人以下。陳時中說，因明日無菲律賓來台班機，因此該措施從 26 日開始。
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