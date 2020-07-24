國產疫苗研發補助最高5億　分兩階段發放

為鼓勵國內新型冠狀病毒肺炎疫苗研發，中央流行疫情指揮中心公布補助辦法，只要在 8 月底前展開第一期臨床試驗， 12 月底前展開第二期臨床試驗，且相關規定均達標者，最高可獲 5 億元補助，將分兩階段發放。
指揮官陳時中表示，疫苗研發補助最高每家可獲得 5 億元，會根據廠商提出的試驗計劃，分兩階段補助，分別為最高 2 億元、 3 億元，依照完成時間有不同比例。陳時中日前指出，已編列 135 億元經費，作為國內研發獎勵金以及國外疫苗採購金，後續還有 52 億元的預備金。
發言人莊人祥昨日受訪說，疫苗研發計畫必須在明年 6 月 30 日前完成，補助則依據試驗進度分期發放；獲得補助的廠商必須保障國內有優先採購權利，並以優惠價格供應政府採購，生產製造都必須委託台灣 PIC/S GMP 廠代工。
莊人祥透露，目前台灣有 4 家廠商即將進入臨床試驗階段，預計投入 20 億補助預算，但仍須視廠商研發進度而定。
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