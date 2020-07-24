工人手髒摸飲料！他上前送「貼心服務」反被嗆：莫名其妙

客人怒嗆

▲（圖／翻攝自 爆怨公社）

日前《做工的人》在網路上引起熱烈討論，讓大家了解職業不分貴賤，每一個行業都是辛苦的。今（ 24 ）日有一名「小蜜蜂」餐車老闆在〈爆怨公社〉發文，他表示在工地外販賣餐飲，看到客人摸過的飲料瓶子變黑，老闆好意提醒他，有提供洗手，卻被瞧不起自己的職業，此舉動讓老闆覺得莫名其妙。老闆在臉書社團〈爆怨公社〉上發文，表示「我是一位在工地外面當『小蜜蜂』的攤販，來了一位客人買飲料，當時正在另一台車幫別的客人弄早餐，一剛開始還沒注意到他的手，發覺每一瓶都碰過就飲料都變黑黑的」，老闆接著更釋出善意的說，「我們有旁邊水洗手，還有免費提供黑手粉，要不要先過去洗手，不然這樣我飲料會黑黑髒髒的沒賣相。」，沒想到這番言論引起客人的怒火並嗆，「現在是怎樣？看不起我們做工的喔？」，最後老闆覺得莫名其妙，只好請他到隔壁買。老闆接著提到，只是提醒去洗手，每個人都做得到，而且還每一瓶飲料都摸一下，雖然太陽大脾氣是難免的，但也太莫名其妙了吧，沒有人會瞧不起做工的，是自己瞧不起自己而已吧。此文章一出，引來許多曾經做工的網友回應，「真心覺得是他自己的問題」、「這個世代的人都很nice的好嗎」、「大家都是賺辛苦錢要互相體諒」、「不會看不起做工的，好嗎」、「我也是做工的，但不會這樣」、「 不論各行各業，不論各行各業，不自重誰會尊重阿」。（編輯：許智超）