外籍人士入境鬆綁　急診醫「三個沒有」質疑：真心不解

新冠肺炎疫情雖然在台灣逐漸趨緩，但國際情勢依然嚴峻，單日新增確診人數節節攀升。中央疫情指揮中心日前宣布，開放所有國家應屆畢業生申請入境，包括陸生在內；更將從 8 月 1 日起開放外籍人士「有條件」來台就醫，引發醫界反彈。對此，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，真心不了解台灣有什麼本錢放寬外籍人士入境？
謝宗學醫師今（24）日在臉書粉專「 Dr. E 小兒急診室日誌」發文表示，「真心不了解現在的時空背景下，台灣有什麼本錢放寬外籍人士入境？」隨後謝宗學醫師更舉出「三個沒有」質疑，「國際疫情有緩和嗎？沒有！安全有效的疫苗出現了嗎？沒有！現在多數國人仍堅守嚴格的個人防護措施（戴口罩、勤洗手）嗎？沒有！」
即使外籍人士入境會要求維持 14 天的居家檢疫措施，但謝宗學醫師認為，這樣仍然增加了醫護人員的負擔和傳播病毒的風險。「居家檢疫過程中出現症狀，誰要冒著被感染的風險採檢？醫護人員。確診罹患武漢肺炎，誰要冒著被感染的風險治療確診病患？醫護人員。醫院治療確診病患，會不會增加院內感染的風險？會！境外移入確診人數增加，會不會增加社區疫情的風險？會！」
謝宗學醫師強調，一旦因為放鬆外籍人士進入出現漏網之魚，即便只造成零星社區疫情，正在復甦的經濟活動將再度遭遇嚴重打擊。「何況現在多數民眾的防疫意識已然鬆懈，放出去的風箏不可能馬上收得回來，若境外移入確診病例大增，能像之前一樣幸運度過大規模社區疫情爆發的危機嗎？」
謝宗學醫師最後呼籲，國際疫情比先前還要嚴重，唯獨台灣像世外桃源，「這不表示我們有本錢可以托大、可以放鬆」，只有在國際疫情驅於緩和時才能逐步放鬆外籍人士入境，「跟台灣相較其他國家都是高風險，也不用強調保障外籍學生就學的公平性，國人的健康和生命才是最優先需要重視的」。（編輯：倪浩軒）
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