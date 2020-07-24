升格觀光署修法有初步共識　交通部籌設諮詢小組討論

交通部研擬將觀光局升格為觀光署，今（ 24 ）日召開第一次「籌設觀光署諮詢小組諮詢委員會議」，成員包含觀光領域相關的交通部各部署機關、事業單位及專家學者，並由部長林佳龍親自主持，目前已對於觀光署組織改造與組織法草案相關內容已有初步共識，未來諮詢小組將每個月定期開會檢討。交通部長林佳龍指出， 2030 台灣觀光政策白皮書提到「觀光局改制為觀光署」，組織改造應配合永續觀光發展趨勢，以高格局的前瞻思維，強化資源整合、產業發展、區域觀光、數位觀光等方向發展，並應突破機關本位、跳脫現有員額、編制及預算的限制，以「觀光主流化」的前瞻思維來整合觀光資源，讓效益極大化。林佳龍表示，交通部設置「籌設觀光署諮詢小組」，就是要從自身做起，落實「觀光主流化」，優先整合陸、海、空、觀光等局處的相關業務，因此，諮詢小組成員更涵括交通部各部署機關與事業單位，更邀請多位民間專家學者擔任諮詢委員，強化資源整合效果。觀光局表示，會中各委員對於觀光署組織改造與組織法草案相關內容已有初步共識，未來將進一步針對相關事業機關落實觀光主流化之工作、分署及管理處之組織任務、合作及分工，以及員額編制等議題，持續檢討精進，預計爾後每個月定期開會檢討，期能完善各方共識，找出最佳發展方向。