澎湖國際燈光節「海島樂園」　8公尺美人魚主燈亮相

▲今年澎湖國際燈光節以「海島樂園」為策展主軸，在主題燈區部份有高達八公尺的美人魚主燈，搭配「蓬勃之海」燈光水舞秀，充分展現海洋風的細緻浪漫。（圖／觀光局澎管處提供）

「2020澎湖國際海灣燈光節」訂於9月12日至11月14日於澎湖金龍頭盛大登場，24日舉辦主燈亮相記者會，介紹今年的「海島樂園」為策展主軸，在主題燈區部份有高達八公尺的美人魚主燈，搭配「蓬勃之海」燈光水舞秀，充分展現海洋風的細緻浪漫。



▲澎湖國際海灣燈光節去年「隱匿之海」榮獲「2019年布里斯本設計展覽設計類-金獎」，成功提升澎湖國際知名度。（圖／觀光局澎管處提供） 交通部觀光局局長張錫聰表示，澎湖國際海灣燈光節去年「隱匿之海」榮獲「2019年布里斯本設計展覽設計類-金獎」，整體燈光活動策展更獲得「2019柏林國際設計大獎賽」銀獎之肯定，成功提升澎湖國際知名度。





另外，「旅遊國旅補助方案」已於7月1日宣布正式上路，更額外推出僅供離島使用的加碼補助方案，鼓勵民眾以秋冬漫遊方式，高CP值玩遍澎湖，期待今年再將澎湖之美躍上國際，創造另一波澎湖旅遊熱潮。





「海島樂園」由國內外藝術家打造20多種燈飾，在主題燈區結合港灣水舞，浪漫唯美且高達8公尺的主燈結合氣勢磅礡的水舞為最大亮點。除此之外，在藝術燈區則有多樣結合科技的互動燈飾，其中像是外觀很復古，實際走進卻很科技的蒸汽帆船「菊島奇幻探險」、會隨著民眾打擊聲而律動的石鮔章魚燈飾「搖滾章魚」和澎湖當地特有的乞龜民俗慶典活動為核心打造的「龜來運轉」祈福燈飾等，都相當適合親子家庭前來體驗遊玩，邀請大家到澎湖體驗璀璨燈光節，探索最好玩的「海島樂園」。



