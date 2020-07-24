開咖啡店穩賺「暴利」？過來人曝真相：沒那麼簡單

▲網友分析咖啡毛利與淨利的差異，認為開咖啡店後撐不到 3 年就收掉的人更多。（圖／翻攝自 Mobile01 網站）

近年越來越多年輕民眾喜歡喝咖啡，咖啡不僅擁有獨特香氣又可以提神，許多咖啡愛好者甚至一天得要喝上好幾杯，而各大超商更是紛紛將咖啡銷售當作攬客主戰場。但有網友就好奇詢問，認為咖啡豆的成本不高，賣咖啡算不算是「暴利」？引發熱議。有網友在「Mobile01 」討論區以「咖啡是暴利嗎！？」為題發文，原 PO 認為開店的租金、人事、器材等等確實需要不少成本，但是「一公斤生豆的價格幾乎等於熟豆一磅的價格」，且外面咖啡店的手沖咖啡與拿鐵一杯通常要價 100～200 元之間，而原 PO 認為一杯咖啡的成本就是「豆子跟水」，要喝不如自己在家泡來喝，詢問大家「會覺得咖啡是暴利嗎？」文章一出，引發熱議。有網友認為所有飲料店都算是「暴利」，「飲料都是暴利」、「包裝水不是更厲害？」、「自己來煮咖啡真的會比較省」、「俗話說，第一賣冰，第二做醫生」、「跟水有關都是暴利」。但也有過來人指出，「自己開店租房才知」、「如果覺得是暴利，那可以自己開店看看」、「跳下去才知道看別人游的輕鬆自在，殊不知底下水多深」、「咖啡不是暴利，店租才是」。更有內行網友強調，「以毛利來説，算是暴利；但以淨利來說，不算暴利。再以攤提設備來說，能賺錢的店不多，最後撐不過三年收掉的更多。若以上看不懂，表示你沒有商業概念，勸你就不要再問了」。這則回覆獲得最多人按讚，其實外面一杯咖啡的成本絕對不是「豆子和水」那麼簡單，只能說各行各業都有「眉角」以及辛苦的地方，就算真的有「暴利」也不是人人都賺得到。（編輯：倪浩軒）