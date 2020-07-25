暑輔學費不收三倍券？媽繳「1240元」遭拒收：害孩子被罵

▲學校常有暑輔活動，但這筆費用家長享用三倍券付卻遭拒。（圖／翻攝自《爆怨公社》）

▲原 Po 無奈表示「怕小孩被老師針對所以不敢問為甚麼不能用三倍券繳」。（圖／翻攝自《爆怨公社》）

一到了暑假許多學校就會有暑期輔導的課程，一名女網友近日就在臉書貼文表示，自己就拿了三倍券要到註冊組繳小孩暑輔的錢，沒想到學校卻請家長拿去外面的超商、銀行自己找代收繳費，但她到不只超商，就連銀行都拒收，讓她好擔心拖到期限會害小孩被老師罵。這位媽媽在臉書社團《爆怨公社》發文提到「明明新聞說振興劵可以繳學費學雜費，為何什麼某商業銀行拒收？超商也不收！」說自己因為身上沒有現金，想用三倍券繳費小孩的暑輔費用 1240 元，「可是學校就是要家長拿去外面代收的繳啊」，讓她無奈表示「每次老師都會說繳的錢又沒多久時間，為什麼要一直拖拖拖，知道這樣當著全班面前講小孩會覺得丟臉好嗎！」。不少網友知道原 Po 情況，紛紛留言支持打算盡一己之力「私訊給我～繳費單給我～我幫妳繳費～振興券留著用」、「請問您位在哪裡？能否請私訊我，我可以幫忙」、「你如果在台南我願意跟你換，這樣你就可以去繳學費了」、「在哪裡？如果近的話，我換現金給你！孩子的事比較重要」。不過事實上，經濟部就曾表示無論是學校學雜費或是私立補習班費用、幼兒園學費通通都能用三倍券。然而近日卻不斷傳出有安親班不收三倍券，或註冊組不收三倍券等消息，對此，北市教育局則回應目前會等中央繳費規範，收到相關資訊後，會立即發公文至學校。（編輯：楊智傑）